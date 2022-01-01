Таль – конструкция для подъема и перемещения тяжестей. Приспособление используется в быту, сельском хозяйстве, промышленности, строительстве. Отличается простотой, длительным сроком эксплуатации, большой грузоподъемностью, возможностью использования на небольших площадках, доступной ценой. В некоторых случаях требуются дополнительные аксессуары.

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