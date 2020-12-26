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Электрический тельфер Denzel TF-500
Арт. X10192195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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- Электрический тельфер DENZEL TF-500 52012 позволяет быстро, аккуратно и без физических усилий поднимать груз весом 500 кг на высоту до 6 м (250 кг - до 12 м). Модель находит применение на различных промышленных предприятиях, строительных и ремонтных площадках, в автосервисах и на станциях технического обслуживания. Комплект поставки включает в себя специальные кронштейны для фиксации устройства на стальной балке
Преимущества
- Высокая скорость подъема грузов
- Возможность движения по изогнутой балке совместно с кареткой 52009 (радиус поворота мин - 1 м)
- Прочный трос
- Качественное исполнение
- Простота применения
- Долговечная медная обмотка двигателя