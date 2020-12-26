Преимущества

Высокая скорость подъема грузов

Возможность движения по изогнутой балке совместно с кареткой 52009 (радиус поворота мин - 1 м)

Прочный трос

Качественное исполнение

Простота применения

Долговечная медная обмотка двигателя

Электрический тельфер DENZEL TF-500 52012 позволяет быстро, аккуратно и без физических усилий поднимать груз весом 500 кг на высоту до 6 м (250 кг - до 12 м). Модель находит применение на различных промышленных предприятиях, строительных и ремонтных площадках, в автосервисах и на станциях технического обслуживания. Комплект поставки включает в себя специальные кронштейны для фиксации устройства на стальной балке