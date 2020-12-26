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Электрический тельфер Denzel TF-500
5.0
1
11 099 ₽
14 250 ₽
Стационарные тельферы
  • Персональная скидка
Электрический тельфер Denzel TF-500
Арт. X10192195
5.0
1
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
  • Персональная скидка
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500
Электрический тельфер Denzel TF-500

Электрический тельфер Denzel TF-500

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  • -3 151 ₽
11 099 ₽
14 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X10192195
5.0
1

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 151 ₽
11 099 ₽
14 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический тельфер DENZEL TF-500 52012 позволяет быстро, аккуратно и без физических усилий поднимать груз весом 500 кг на высоту до 6 м (250 кг - до 12 м). Модель находит применение на различных промышленных предприятиях, строительных и ремонтных площадках, в автосервисах и на станциях технического обслуживания. Комплект поставки включает в себя специальные кронштейны для фиксации устройства на стальной балке

    Преимущества

    • Высокая скорость подъема грузов
    • Возможность движения по изогнутой балке совместно с кареткой 52009 (радиус поворота мин - 1 м)
    • Прочный трос
    • Качественное исполнение
    • Простота применения
    • Долговечная медная обмотка двигателя