Компрессоры
283 товара
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- 45 790 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- 8 470 ₽Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
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- 36 510 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 20 770 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 42 374 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- 13 100 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- 17 690 ₽17 740 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- -50 ₽
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- 47 130 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 42 340 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 43 700 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 20 800 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 230Количество поршней: однопоршневой
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- 17 820 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 70 162 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
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- 58 099 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
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- 22 990 ₽26 990 ₽Компрессор поршневой масляный Quattro Elementi KM 50-380 ( 380л/мин, 50л, 3 л.с, 8 бар, 41 кг. V-образный) 248-504Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- -4 000 ₽
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- 108 772 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
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- 40 910 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 26 300 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 230Количество поршней: двухпоршневой
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- 116 300 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
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- 91 013 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
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Компрессоры воздушные используются в строительстве и промышленности в качестве оборудования, снижающего энергозатраты и повышающего эффективность рабочих операций. Используются как в бытовых условиях, так и для проведения профессиональных работ.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить компрессоры в городе Ярославль по цене от 3990 до 280095 рублей. В наличии более 283 наименований. Компрессоры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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