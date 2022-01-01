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Компрессоры

Мини компрессоры

  • Объем ресивера, л: до 6
Найдено: 11 товаров
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Мини компрессоры в интернет-магазине «Бигам» по цене от 150 рублей до 259 447 рублей. В наличии более 14 наименований. Компрессоры маленькие и компактные, подходят для бытовых нужд, малогабаритны и занимают совсем небольшую площадь, работают от электросети 220в. Портативные настольные компрессоры можно купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.