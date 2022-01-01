Мини компрессоры
Найдено: 11 товаров
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- 12 300 ₽Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
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- 12 720 ₽Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
- Персональная скидка
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- 9 790 ₽14 660 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- -4 870 ₽
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- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииМощность, Вт: 750Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
Мини компрессоры в интернет-магазине «Бигам» по цене от 150 рублей до 259 447 рублей. В наличии более 14 наименований. Компрессоры маленькие и компактные, подходят для бытовых нужд, малогабаритны и занимают совсем небольшую площадь, работают от электросети 220в. Портативные настольные компрессоры можно купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.