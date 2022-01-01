Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005

Преимущества

Компактность – в компрессоре предусмотрены отсеки для кабеля питания, аксессуаров и пневмопистолета со шлангом

Такое решение позволяет аккуратно расположить комплектующие в одном месте и с удобством переносить оборудование

Безопасное включение – кнопка пуска закрыта пластиковым кожухом, препятствующим попаданию влаги. Это обеспечивает безопасную работу и сохранность внутренних узлов компрессора

Манометр пневмопистолета – несмотря на отсутствие ресивера, к которому обычно крепится измерительный прибор, контролировать давление сжатого воздуха можно по манометру, расположенному на корпусе пневмопистолета

Термозащита – электродвигатель моментально отключается при превышении допустимой температуры, это позволяет избежать поломок и продлить средний срок службы компрессора до 5 лет

Предохранительный клапан – при возникновении избыточного давления происходит автоматическое стравливание газа, что уберегает установку от повреждений

Резиновые опоры – компрессор устанавливается на прорезиненные ножки, которые гасят вибрации и повышают комфорт работы

Легкость перемещения – ребристая транспортировочная ручка делает переноску кейса-компрессора простой и удобной

Безмасляный компрессор предназначен для пневмопистолетов, продувочного инструмента и другого оборудования, исключающего контакт с маслом. Высокой производительности в 180 л/мин вполне хватит, чтобы подкачать шины, продуть технику, провести частичную подкраску и обеспечить выполнение других технических работ. Компрессор выполнен в виде моноблока, что очень удобно для его хранения, переноски и размещения на рабочей площадке. Отсутствие ресивера и безмасляная технология позволяют получать чистый воздух без примесей влаги и масляных паров. Также отпадает необходимость проверять давление в ресивере и удалять конденсат после рабочего цикла. К компрессору прилагается большой набор переходников и насадок, универсальный пневмопистолет, быстросъемное соединение со сменными соплами для накачивания шин и продувки воздухом. Поэтому пользователю не придется тратить время на поиски комплектующих