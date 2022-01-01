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Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
7 180 ₽
Компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
Арт. О00000032955
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
  • Персональная скидка
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005
Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005

Компрессор воздушный с набором аксессуаров Denzel DL1100 58005

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7 180 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000032955

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Защита двигателя от перегрева
Да
Мощность, Вт
1100
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 180 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Безмасляный компрессор предназначен для пневмопистолетов, продувочного инструмента и другого оборудования, исключающего контакт с маслом. Высокой производительности в 180 л/мин вполне хватит, чтобы подкачать шины, продуть технику, провести частичную подкраску и обеспечить выполнение других технических работ. Компрессор выполнен в виде моноблока, что очень удобно для его хранения, переноски и размещения на рабочей площадке. Отсутствие ресивера и безмасляная технология позволяют получать чистый воздух без примесей влаги и масляных паров. Также отпадает необходимость проверять давление в ресивере и удалять конденсат после рабочего цикла. К компрессору прилагается большой набор переходников и насадок, универсальный пневмопистолет, быстросъемное соединение со сменными соплами для накачивания шин и продувки воздухом. Поэтому пользователю не придется тратить время на поиски комплектующих

    Преимущества

    • Компактность – в компрессоре предусмотрены отсеки для кабеля питания, аксессуаров и пневмопистолета со шлангом
    • Такое решение позволяет аккуратно расположить комплектующие в одном месте и с удобством переносить оборудование
    • Безопасное включение – кнопка пуска закрыта пластиковым кожухом, препятствующим попаданию влаги. Это обеспечивает безопасную работу и сохранность внутренних узлов компрессора
    • Манометр пневмопистолета – несмотря на отсутствие ресивера, к которому обычно крепится измерительный прибор, контролировать давление сжатого воздуха можно по манометру, расположенному на корпусе пневмопистолета
    • Термозащита – электродвигатель моментально отключается при превышении допустимой температуры, это позволяет избежать поломок и продлить средний срок службы компрессора до 5 лет
    • Предохранительный клапан – при возникновении избыточного давления происходит автоматическое стравливание газа, что уберегает установку от повреждений
    • Резиновые опоры – компрессор устанавливается на прорезиненные ножки, которые гасят вибрации и повышают комфорт работы
    • Легкость перемещения – ребристая транспортировочная ручка делает переноску кейса-компрессора простой и удобной