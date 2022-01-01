Итальянские компрессоры
Найдено: 13 товаров
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- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииМощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииМощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
Итальянские компрессоры в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 236 рублей до 280 096 рублей. Более 13 наименований. Товар можно купить у нас on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в нашем офисе. Оформить заказ на сайте просто - нажмите кнопку "в корзину" и товар добавится в вашу корзину, далее заполните контактную информацию. После заполнения заявки менеджер компании свяжется с вами и уточнит все оставшиеся детали заказа, также есть возможность заказать доставку или оформить самовывоз из магазина.