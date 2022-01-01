Поршневой компрессор с ременным приводом FINI MK-103-150-3M предназначен для питания сжатым воздухом различных устройств, таких как пневмоинструмент (дрели, шуруповёрты скобозабивные пистолеты), краскораспылители, пневмоприводы, мембранные насосы и т. д.

Преимущества