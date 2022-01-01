Поршневой компрессор с ременным приводом Fini MK-103-150-3M
Арт. rutector_100049765
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|Италия
|
Защита двигателя от перегрева
|Нет
|
Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, спускной клапан
- Поршневой компрессор с ременным приводом FINI MK-103-150-3M предназначен для питания сжатым воздухом различных устройств, таких как пневмоинструмент (дрели, шуруповёрты скобозабивные пистолеты), краскораспылители, пневмоприводы, мембранные насосы и т. д.
Преимущества
- Надёжная компрессорная головка, произведенная на собственном заводе FNA S.p.A
- Прочные колёса большого диаметра и эргономичная ручка для удобства перемещения, противоскользящие опорные элементы для исключения самопроизвольного движения компрессора
- Кран слива конденсата из ресивера в стандартной комплектации для удобства эксплуатации
- Наличие регуляторов давления с манометрами для работы компрессора в автоматическом режиме и установки требуемого давления на выходе
- Прочный защитный кожух для безопасной эксплуатации
- Кабель с вилкой в комплекте для подключения к электросети 220 Вольт