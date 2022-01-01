Компрессоры без ресивера
Найдено: 5 товаров
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- 8 470 ₽Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
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- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: винтовойНапряжение сети, В: 380
- Нет в наличииТип компрессора: винтовойНапряжение сети, В: 380
Компрессоры без ресивера в интернет-магазине «Бигам» по цене от 120 рублей до 259 447 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.