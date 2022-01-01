Станции водоснабжения – это оборудование для создания водопроводной системы в загородных домах. Автоматическая система подачи воды осуществляет контроль за напором, исключает работу вхолостую. Используется для водоснабжения зданий и организации поливочных систем.

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