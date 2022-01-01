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Насосная станция Jemix ATJET-110
13 224 ₽
13 920 ₽
Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция Jemix ATJET-110
    Арт. О00000041420
    Насосная станция Jemix ATJET-110

      Насосная станция Jemix ATJET-110

      • -696 ₽
      13 224 ₽
      13 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 566 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000041420

      Характеристики

      Производитель
      		Jemix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      • -696 ₽
      13 224 ₽
      13 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 566 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автоматическая насосная станция Jemix ATJET-110 предназначена для автоматического, бесперебойного водоснабжения загородного дома, наполнения или осушения всевозможных резервуаров, полива садовых участков и газонов. Предназначены для перекачки чистой воды с температурой +2°С +30°С из скважин и колодцев.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы
        • Высокая износостойкость