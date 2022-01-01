Насосная станция Jemix ATJET-110
Арт. О00000041420
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Автоматическая насосная станция Jemix ATJET-110 предназначена для автоматического, бесперебойного водоснабжения загородного дома, наполнения или осушения всевозможных резервуаров, полива садовых участков и газонов. Предназначены для перекачки чистой воды с температурой +2°С +30°С из скважин и колодцев.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы
- Высокая износостойкость