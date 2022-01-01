Автоматическая насосная станция Jemix ATJET-110 предназначена для автоматического, бесперебойного водоснабжения загородного дома, наполнения или осушения всевозможных резервуаров, полива садовых участков и газонов. Предназначены для перекачки чистой воды с температурой +2°С +30°С из скважин и колодцев.

Преимущества