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Фильтр для вибрационных насосов Могилев ЭФВП-Ст-38-125 Малыш
5.0
1
180 ₽
Для насосов и насосных станций
    Фильтр для вибрационных насосов Могилев ЭФВП-Ст-38-125 Малыш
    Арт. X16912318
    5.0
    1
    Фильтр для вибрационных насосов Могилев ЭФВП-Ст-38-125 Малыш
    Фильтр для вибрационных насосов Могилев ЭФВП-Ст-38-125 Малыш
      Фильтр для вибрационных насосов Могилев ЭФВП-Ст-38-125 Малыш
      Фильтр для вибрационных насосов Могилев ЭФВП-Ст-38-125 Малыш

      Фильтр для вибрационных насосов Могилев ЭФВП-Ст-38-125 Малыш

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912318
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Могилев
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Фильтр водный Могилев ЭФВП Ст 38 125 Малыш

        Могилев ЭФВП Ст 38 125 Малыш — это фильтрующее устройство, специально разработанное для защиты бытового насосного оборудования. Он предотвращает попадание в водопровод песка, ила, грязи и прочих нерастворимых примесей размером более 150 микрон. Установка такого устройства позволяет защитить составные элементы системы и продлить срок службы насоса. Фильтр очистки Могилев ЭФВП Ст 38 125 Малыш собирает всю грязь за счет невысокой скорости прохода воды через фильтрацию.

        Преимущества:

        • Обеспечение высокой степени защиты насосного оборудования;
        • Эффективное удаление нерастворимых примесей размером 150 микрон;
        • Высокая эластичность;
        • Механическая прочность;
        • Надежно защищает корпус насосного оборудования от механических повреждений;
        • Продлевает рабочий ресурс элементов системы водоснабжения;
        • Легко устанавливается в насосное оборудование;
        • Не требует специального обслуживания;
        • Имеет большой рабочий ресурс.

        Комплектация:

        1. Фильтр Могилев ЭФВП-Ст-38-125 «Малыш»;
        2. Технический паспорт.
        Узнать на фильтры очистки воды Могилев ЭФВП Ст 38 125 Малыш цену можно у менеджеров нашей компании. Для этого Вам нужно позвонить по указанным телефонам или ознакомиться с информацией, расположенной рядом с карточкой товара. Мы периодически проводим различные акции, где можно подобрать водоочистные устройства по низкой стоимости. В фирменном магазине «Бигам» фильтр марки Могилев ЭФВП Ст 38 125 можно купить с возможностью доставки курьером. Наша компания выполняет доставку в большинство городов России.