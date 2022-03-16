Фильтр для вибрационных насосов Могилев ЭФВП-Ст-38-125 Малыш

Фильтр водный Могилев ЭФВП Ст 38 125 Малыш
Могилев ЭФВП Ст 38 125 Малыш — это фильтрующее устройство, специально разработанное для защиты бытового насосного оборудования. Он предотвращает попадание в водопровод песка, ила, грязи и прочих нерастворимых примесей размером более 150 микрон. Установка такого устройства позволяет защитить составные элементы системы и продлить срок службы насоса. Фильтр очистки Могилев ЭФВП Ст 38 125 Малыш собирает всю грязь за счет невысокой скорости прохода воды через фильтрацию.
Преимущества:
- Обеспечение высокой степени защиты насосного оборудования;
- Эффективное удаление нерастворимых примесей размером 150 микрон;
- Высокая эластичность;
- Механическая прочность;
- Надежно защищает корпус насосного оборудования от механических повреждений;
- Продлевает рабочий ресурс элементов системы водоснабжения;
- Легко устанавливается в насосное оборудование;
- Не требует специального обслуживания;
- Имеет большой рабочий ресурс.
Комплектация:
- Фильтр Могилев ЭФВП-Ст-38-125 «Малыш»;
- Технический паспорт.
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