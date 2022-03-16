Фильтр для вибрационных насосов Могилев ЭФВП-Ст-38-125 Малыш

Фильтр водный Могилев ЭФВП Ст 38 125 Малыш

Преимущества:

Обеспечение высокой степени защиты насосного оборудования;

Эффективное удаление нерастворимых примесей размером 150 микрон;

Высокая эластичность;

Механическая прочность;

Надежно защищает корпус насосного оборудования от механических повреждений;

Продлевает рабочий ресурс элементов системы водоснабжения;

Легко устанавливается в насосное оборудование;

Не требует специального обслуживания;

Имеет большой рабочий ресурс.

Комплектация:

Фильтр Могилев ЭФВП-Ст-38-125 «Малыш»; Технический паспорт.

Могилев ЭФВП Ст 38 125 Малыш — это фильтрующее устройство, специально разработанное для защиты бытового насосного оборудования. Он предотвращает попадание в водопровод песка, ила, грязи и прочих нерастворимых примесей размером более 150 микрон. Установка такого устройства позволяет защитить составные элементы системы и продлить срок службы насоса. Фильтр очистки Могилев ЭФВП Ст 38 125 Малыш собирает всю грязь за счет невысокой скорости прохода воды через фильтрацию.Узнать на фильтры очистки воды Могилев ЭФВП Ст 38 125 Малыш цену можно у менеджеров нашей компании. Для этого Вам нужно позвонить по указанным телефонам или ознакомиться с информацией, расположенной рядом с карточкой товара. Мы периодически проводим различные акции, где можно подобрать водоочистные устройства по низкой стоимости. В фирменном магазине «Бигам» фильтр марки Могилев ЭФВП Ст 38 125 можно купить с возможностью доставки курьером. Наша компания выполняет доставку в большинство городов России.