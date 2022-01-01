Для смесителей и кранов используются различные комплектующие, в зависимости от типа системы. Для замены элементов можно подобрать картриджи, керамические кран-буксы, ручки и переключатели. Приобретение хромированных аэраторов обеспечивает дополнительную фильтрацию воды и ее экономный расход.

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