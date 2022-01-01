Кран-букса металлокерамическая MasterProf ИС.130418, 1/2", 8х20 под крест, поворот 90 град.

Кран-букса металлокерамическая MasterProf ИС.130418 с дополнительной резьбой - используется для двуручковых (с двумя маховиками) смесителей. Внутренний запорный элемент в данной кран-буксе выполнен из двух металлокерамических тщательно отполированных дисков (пластин) с отверстиями (статичного и поворотного), совмещение или развод которых обеспечивает работу смесителя. От закрытия до открытия всего пол оборота ручки смесителя. Срок службы до 5 лет (износ керамических дисков) На данной кран-буксе присутствует дополнительная резьба на «юбке кран-буксы для подсоединения маховика).