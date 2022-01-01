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Кран-букса металлокерамическая MasterProf ИС.130418, 1/2", 8х20 под крест, поворот 90 град.
225 ₽
Для смесителей и кранов
    Кран-букса металлокерамическая MasterProf ИС.130418, 1/2", 8х20 под крест, поворот 90 град.
    Арт. О00000041500
    Кран-букса металлокерамическая MasterProf ИС.130418, 1/2", 8х20 под крест, поворот 90 град.
    Кран-букса металлокерамическая MasterProf ИС.130418, 1/2", 8х20 под крест, поворот 90 град.
    Кран-букса металлокерамическая MasterProf ИС.130418, 1/2", 8х20 под крест, поворот 90 град.
    Кран-букса металлокерамическая MasterProf ИС.130418, 1/2", 8х20 под крест, поворот 90 град.
    Кран-букса металлокерамическая MasterProf ИС.130418, 1/2", 8х20 под крест, поворот 90 град.
      Кран-букса металлокерамическая MasterProf ИС.130418, 1/2", 8х20 под крест, поворот 90 град.
      Кран-букса металлокерамическая MasterProf ИС.130418, 1/2", 8х20 под крест, поворот 90 град.
      Кран-букса металлокерамическая MasterProf ИС.130418, 1/2", 8х20 под крест, поворот 90 град.
      Кран-букса металлокерамическая MasterProf ИС.130418, 1/2", 8х20 под крест, поворот 90 град.
      Кран-букса металлокерамическая MasterProf ИС.130418, 1/2", 8х20 под крест, поворот 90 град.

      Кран-букса металлокерамическая MasterProf ИС.130418, 1/2", 8х20 под крест, поворот 90 град.

      225 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041500

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кран-букса
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      225 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кран-букса металлокерамическая MasterProf ИС.130418 с дополнительной резьбой - используется для двуручковых (с двумя маховиками) смесителей. Внутренний запорный элемент в данной кран-буксе выполнен из двух металлокерамических тщательно отполированных дисков (пластин) с отверстиями (статичного и поворотного), совмещение или развод которых обеспечивает работу смесителя. От закрытия до открытия всего пол оборота ручки смесителя. Срок службы до 5 лет (износ керамических дисков) На данной кран-буксе присутствует дополнительная резьба на «юбке кран-буксы для подсоединения маховика).