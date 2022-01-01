Для радиаторов отопления используются автоматические воздухоотводчики. Их применение позволяет предотвратить проблему завоздушивания в системе в начале отопительного сезона. Чтобы подключить оборудование к системе, в разделе представлены монтажные комплекты.

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