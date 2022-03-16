Ключ для сборки радиаторов с ручкой (70 см)

Т-образный ключ для скрутки радиаторов 70 см это незаменимое приспособление при добавлении секций на домашнюю систему отопления. Для этого радиатор снимают, устанавливают на ровную поверхность, и соединяют ниппелем с дополнительной секцией по совпадающей резьбе. Затем поочередно производится накрутка с обеих сторон, и место соединения укрепляется уплотнителем. После вводится Т-образный ключ, помещаясь в нишу на обратной грани, и с ним производится завинчивание ниппеля до трех полных оборотов. После этого ключ перемещается в другую сторону радиатора, и действия повторяются. Таким образом монтируются новые секции, и обеспечивается большая производительность отопительного прибора. Ключ отличается прочностью, может использоваться многократно. Изготовлен в России по всем стандартам, имеет универсальный размер, подходящий большинству современных отопительных приборов.

Преимущества