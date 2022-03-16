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Ключ для сборки радиаторов с ручкой (70 см)
4.5
2
1 060 ₽
Ключи для радиаторов отопления
    Ключ для сборки радиаторов с ручкой (70 см)
    Арт. X16912758147
    4.5
    2
    Ключ для сборки радиаторов с ручкой (70 см)

      Ключ для сборки радиаторов с ручкой (70 см)

      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16912758147
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Страна производства
      		Китай
      Тип
      		ключ
      Количество в упаковке, шт
      		1
      Все характеристики
      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Т-образный ключ для скрутки радиаторов 70 см это незаменимое приспособление при добавлении секций на домашнюю систему отопления. Для этого радиатор снимают, устанавливают на ровную поверхность, и соединяют ниппелем с дополнительной секцией по совпадающей резьбе. Затем поочередно производится накрутка с обеих сторон, и место соединения укрепляется уплотнителем. После вводится Т-образный ключ, помещаясь в нишу на обратной грани, и с ним производится завинчивание ниппеля до трех полных оборотов. После этого ключ перемещается в другую сторону радиатора, и действия повторяются. Таким образом монтируются новые секции, и обеспечивается большая производительность отопительного прибора. Ключ отличается прочностью, может использоваться многократно. Изготовлен в России по всем стандартам, имеет универсальный размер, подходящий большинству современных отопительных приборов.

        Преимущества

        • Надежный и стойкий;
        • Удобный в применении;
        • Подходит для длительной работы.