Инженерная сантехника

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- 12 609 ₽13 800 ₽
- -1 191 ₽
- Персональная скидка
- 1 090 ₽1 130 ₽1/2"Импульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 3
- -40 ₽
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- 2 870 ₽Высота, мм: 70Ширина, мм: 88Длина, мм: 76Рабочая температура, °С: 50Материал: пластик, нержавеющая сталь
- -410 ₽
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- 2 740 ₽Высота, мм: 83Ширина, мм: 86Длина, мм: 145Рабочая температура, °С: 50Материал: пластик, цам
- 860 ₽1 130 ₽Для холодной воды: ДаДиаметр, мм: 15Установочная длина со сгонами, мм: 170
- -270 ₽
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- 1 420 ₽1 640 ₽3/4"Импульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 5
- -220 ₽
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- Персональная скидка
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- 1 359 ₽1 513 ₽резьба 1", латуньРезьба, дюйм: 1Тип резьбы: наружная/внутренняяМатериал: латунь
- -154 ₽
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- 890 ₽950 ₽1/2"Импульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 3
- -60 ₽
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- 2 124 ₽3 203 ₽
- -1 079 ₽
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- 3 430 ₽Высота, мм: 83Ширина, мм: 86Длина, мм: 145Рабочая температура, °С: 50Материал: пластик, цам
- Персональная скидка
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В категории представлены специализированные изделия, предназначенные для профессионалов отрасли. С их помощью осуществляется контроль над расходом ресурса, формируются сложные системы трубопроводов посредством сварки и механических соединений.
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