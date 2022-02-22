Расширительный бак Джилекс 8F
Арт. X16945132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Цвет
|красный
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Монтаж
|настенный
- Расширительный бак Джилекс 8F (8 л) используется для компенсации температурного расширения теплоносителя, а также поддержания давления в закрытых системах отопления. Бак изготовлен из углеродистой стали и покрыт порошковой краской. Внутри расположена резиновая мембрана.
Преимущества
- Выдерживает температуру теплоносителя от -10°С до +120°С
- Корпус изготовлен из высококачественной стали - 1 мм, покрытой порошковой краской - 120 мкр, устойчивой к истиранию и ультрафиолетовому излучению
- Эластичная мембрана изготовлена из EPDM (этилен- пропилен-диен-мономер)
- Мембраны имеют ступенчатую расширяющуюся форму, которая полностью предотвращает их контакт с корпусом бака
- Бак исключает контакт теплоносителя с воздухом
- Снабжен воздушным клапаном (ниппелем) с пластиковым колпачком, для контроля и изменения давления