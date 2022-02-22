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Расширительный бак Джилекс 8F
4.0
2
2 400 ₽
Расширительные баки для систем отопления
    Расширительный бак Джилекс 8F
    Арт. X16945132
    4.0
    2
    Расширительный бак Джилекс 8F
    Расширительный бак Джилекс 8F
    Расширительный бак Джилекс 8F
      Расширительный бак Джилекс 8F
      Расширительный бак Джилекс 8F
      Расширительный бак Джилекс 8F

      Расширительный бак Джилекс 8F

      2 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16945132
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		красный
      Монтаж
      		настенный
      Все характеристики
      2 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Расширительный бак Джилекс 8F (8 л) используется для компенсации температурного расширения теплоносителя, а также поддержания давления в закрытых системах отопления. Бак изготовлен из углеродистой стали и покрыт порошковой краской. Внутри расположена резиновая мембрана.

        Преимущества

        • Выдерживает температуру теплоносителя от -10°С до +120°С
        • Корпус изготовлен из высококачественной стали - 1 мм, покрытой порошковой краской - 120 мкр, устойчивой к истиранию и ультрафиолетовому излучению
        • Эластичная мембрана изготовлена из EPDM (этилен- пропилен-диен-мономер)
        • Мембраны имеют ступенчатую расширяющуюся форму, которая полностью предотвращает их контакт с корпусом бака
        • Бак исключает контакт теплоносителя с воздухом
        • Снабжен воздушным клапаном (ниппелем) с пластиковым колпачком, для контроля и изменения давления