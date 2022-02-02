Расширительный бак Джилекс 6F 7706
Арт. X16945163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Цвет
|красный
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Монтаж
|настенный
- Расширительный бак для отопления ДЖИЛЕКС используется для увеличения температурного диапазона теплоносителя в отопительной системе. Таким образом поддерживается постоянным уровень давления, что улучшает работу всей системы. Бак изготовлен из стали, оснащен металлическим фланцевым соединением, что делает его надежным и увеличивает срок службы оборудования. Прибор состоит из емкости для теплоносителя и герметичной резиновой мембраны, которая способна расширяться при изменении температуры и давления. Также бак предотвращает попадание воздуха в теплоноситель. ДЖИЛЕКС плоский бак работает при температуре воздуха до +50°C и давлении в системе до 3 атм. Благодаря своей конструкции способен выдерживать температуру теплоносителя от -10° до +120°C.
Преимущества
- Эффективно поддерживает давление в системе отопления
- Продлевает срок службы отопительных приборов
- Защищает от попадания в теплоноситель воздушных пузырьков
- Своевременно компенсирует температурные расширения теплоносителя
- Долговечен
- Герметичен
- Компактен
Комплектация
- Расширительный бак
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка