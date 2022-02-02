Расширительный бак Джилекс 6F 7706

Преимущества

Эффективно поддерживает давление в системе отопления

Продлевает срок службы отопительных приборов

Защищает от попадания в теплоноситель воздушных пузырьков

Своевременно компенсирует температурные расширения теплоносителя

Долговечен

Герметичен

Компактен

Комплектация

Расширительный бак

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Упаковка

Расширительный бак для отопления ДЖИЛЕКС используется для увеличения температурного диапазона теплоносителя в отопительной системе. Таким образом поддерживается постоянным уровень давления, что улучшает работу всей системы. Бак изготовлен из стали, оснащен металлическим фланцевым соединением, что делает его надежным и увеличивает срок службы оборудования. Прибор состоит из емкости для теплоносителя и герметичной резиновой мембраны, которая способна расширяться при изменении температуры и давления. Также бак предотвращает попадание воздуха в теплоноситель. ДЖИЛЕКС плоский бак работает при температуре воздуха до +50°C и давлении в системе до 3 атм. Благодаря своей конструкции способен выдерживать температуру теплоносителя от -10° до +120°C.