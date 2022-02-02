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Расширительный бак Джилекс 6F 7706
5.0
2
2 250 ₽
Расширительные баки для систем отопления
    Расширительный бак Джилекс 6F 7706
    Арт. X16945163
    5.0
    2
    Расширительный бак Джилекс 6F 7706
    Расширительный бак Джилекс 6F 7706
    Расширительный бак Джилекс 6F 7706
      Расширительный бак Джилекс 6F 7706
      Расширительный бак Джилекс 6F 7706
      Расширительный бак Джилекс 6F 7706

      Расширительный бак Джилекс 6F 7706

      2 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16945163
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		красный
      Монтаж
      		настенный
      Все характеристики
      2 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Расширительный бак для отопления ДЖИЛЕКС используется для увеличения температурного диапазона теплоносителя в отопительной системе. Таким образом поддерживается постоянным уровень давления, что улучшает работу всей системы. Бак изготовлен из стали, оснащен металлическим фланцевым соединением, что делает его надежным и увеличивает срок службы оборудования. Прибор состоит из емкости для теплоносителя и герметичной резиновой мембраны, которая способна расширяться при изменении температуры и давления. Также бак предотвращает попадание воздуха в теплоноситель. ДЖИЛЕКС плоский бак работает при температуре воздуха до +50°C и давлении в системе до 3 атм. Благодаря своей конструкции способен выдерживать температуру теплоносителя от -10° до +120°C.

        Преимущества

        • Эффективно поддерживает давление в системе отопления
        • Продлевает срок службы отопительных приборов
        • Защищает от попадания в теплоноситель воздушных пузырьков
        • Своевременно компенсирует температурные расширения теплоносителя
        • Долговечен
        • Герметичен
        • Компактен

        Комплектация

        • Расширительный бак
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон
        • Упаковка