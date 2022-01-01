При монтаже различного вида систем, отапливающих помещения, а также организации подачи воды на предприятиях и в бытовом использовании применяются баки различного объема и конфигурации. Качественные изделия и комплектующие к ним обеспечат быструю сборку, замену и длительную эксплуатацию новой или ремонтируемой системы.

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