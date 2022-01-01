Котел газовый настенный Navien Deluxe S-24K COAXIAL White

Газовый котел Navien Deluxe S-24k, закрытая камера, двухконтурный, 24 квт, коаксиальный НС-1205510 предназначен для отопления помещений площадью до 240 м², а также для горячего водоснабжения. Малые габариты и настенный монтаж позволяют разместить котел в небольшом помещении. Теплообменник выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к коррозии и увеличивает срок службы прибора. Предусмотрены функции самодиагностики, газ-контроля, защиты от замерзания, перегрева и блокировки насоса. В комплект поставки входит выносной пульт управления со встроенным датчиком температуры, что позволяет экономно расходовать газ и автоматически поддерживать заданную температуру.

Преимущества