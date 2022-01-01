Котел газовый настенный Navien Deluxe S-24K COAXIAL White
Арт. О00000016443
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Южная Корея
|
Родина бренда
|Южная Корея
|
Тип тяги
|естественная
|
Наличие насоса
|Нет
С этим товаром смотрят
- Газовый котел Navien Deluxe S-24k, закрытая камера, двухконтурный, 24 квт, коаксиальный НС-1205510 предназначен для отопления помещений площадью до 240 м², а также для горячего водоснабжения. Малые габариты и настенный монтаж позволяют разместить котел в небольшом помещении. Теплообменник выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к коррозии и увеличивает срок службы прибора. Предусмотрены функции самодиагностики, газ-контроля, защиты от замерзания, перегрева и блокировки насоса. В комплект поставки входит выносной пульт управления со встроенным датчиком температуры, что позволяет экономно расходовать газ и автоматически поддерживать заданную температуру.
Преимущества
- Компактный и бесшумный котел
- Моделируемая система турбонаддува
- Выносной пульт управления в комплекте с котлом
- Усовершенствованная гидрогруппа
- Функция таймера
- Режим "Вне дома" - нагрев только воды
- Индикация температуры нагрева
- Защита от замерзания и перегрева
- Защита от включения без воды
- Предохранительный клапан давления
- Контроль наличия пламени - отключает подачу топлива
- Датчик тяги дымохода - отключает подачу газа
- Система самодиагностики неисправностей
- Бесперебойная работа - устойчивость к скачкам электросети
- Низкий уровень шума - можно устанавливать в жилых помещениях
- Встроенный расширительный бак
- Возможность использования при низком входном давлении газа в системе газопровода
- Возможность использования при низком входном давлении воды в системе водопровода