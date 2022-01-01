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Котел газовый настенный Navien Deluxe S-24K COAXIAL White
44 900 ₽
47 707 ₽
Газовые котлы
    Котел газовый настенный Navien Deluxe S-24K COAXIAL White
    Арт. О00000016443
    Котел газовый настенный Navien Deluxe S-24K COAXIAL White

      Котел газовый настенный Navien Deluxe S-24K COAXIAL White

      • -2 807 ₽
      44 900 ₽
      47 707 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000016443

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Тип тяги
      		естественная
      Наличие насоса
      		Нет
      Все характеристики
      • -2 807 ₽
      44 900 ₽
      47 707 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый котел Navien Deluxe S-24k, закрытая камера, двухконтурный, 24 квт, коаксиальный НС-1205510 предназначен для отопления помещений площадью до 240 м², а также для горячего водоснабжения. Малые габариты и настенный монтаж позволяют разместить котел в небольшом помещении. Теплообменник выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к коррозии и увеличивает срок службы прибора. Предусмотрены функции самодиагностики, газ-контроля, защиты от замерзания, перегрева и блокировки насоса. В комплект поставки входит выносной пульт управления со встроенным датчиком температуры, что позволяет экономно расходовать газ и автоматически поддерживать заданную температуру.

        Преимущества

        • Компактный и бесшумный котел
        • Моделируемая система турбонаддува
        • Выносной пульт управления в комплекте с котлом
        • Усовершенствованная гидрогруппа
        • Функция таймера
        • Режим "Вне дома" - нагрев только воды
        • Индикация температуры нагрева
        • Защита от замерзания и перегрева
        • Защита от включения без воды
        • Предохранительный клапан давления
        • Контроль наличия пламени - отключает подачу топлива
        • Датчик тяги дымохода - отключает подачу газа
        • Система самодиагностики неисправностей
        • Бесперебойная работа - устойчивость к скачкам электросети
        • Низкий уровень шума - можно устанавливать в жилых помещениях
        • Встроенный расширительный бак
        • Возможность использования при низком входном давлении газа в системе газопровода
        • Возможность использования при низком входном давлении воды в системе водопровода