Газовые котлы от 8 кВт для отопления
Найдено: 3 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 25 500 ₽26 150 ₽100 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 100Число контуров: одноконтурный
- -650 ₽
-
- 24 720 ₽25 350 ₽80 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 80Число контуров: одноконтурный
- -630 ₽
-
- 31 200 ₽32 700 ₽100 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 100Число контуров: одноконтурный
- -1 500 ₽
-
Газовые котлы от 8 кВт для отопления в интернет-магазине «Бигам» по цене от 18 319 рублей до 18 550 рублей. В наличии более 2 наименования. Купить газовый отопительный котел мощностью от 8кВт вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.