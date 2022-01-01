Немецкие котлы отопления газовые
Найдено: 9 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- Нет в наличии127 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 127Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии240 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии240 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличии200 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 200Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличии210 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 210Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии320 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 320Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйЧисло контуров: двухконтурный
Немецкие котлы отопления газовые в интернет-магазине «Бигам» по цене от 44 620 рублей до 158 600 рублей. В наличии более 6 наименований. Исполнения: настенные, напольные, навесные. Идеально подходят для отопления частного дома. Купить газовый котел из Германии вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.