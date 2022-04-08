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Газовый котел Vaillant atmo VIT VK INT 164/1-5
5.0
1
45 720 ₽
Газовые котлы
    Газовый котел Vaillant atmo VIT VK INT 164/1-5
    Арт. X130501211
    5.0
    1
    Газовый котел Vaillant atmo VIT VK INT 164/1-5

      Газовый котел Vaillant atmo VIT VK INT 164/1-5

      45 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 3 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130501211
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Vaillant
      Класс защиты
      		IPX 4D
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Наличие насоса
      		Нет
      Все характеристики
      45 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 3 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый напольный котел Vaillant atmoVIT VK INT 164/1-5 - применяется для отопления и горячего водоснабжения (при подключении водонагревателя). За счет улучшенной теплоизоляции потери тепла сведены к минимуму. Теплообменник котла устойчив к коррозии. Электронная система диагностики упрощает обслуживание котла. Возможен перевод агрегата на сжиженный газ. Котел оснащен внешней панелью управления для удобства регулировки и контроля рабочих параметров. Теплообменник, выполненный из чугуна, увеличивает надежность и эффективность работы котла. Агрегат оснащен одноступенчатой горелкой. Регулируемые по высоте ножки обеспечивают удобство установки аппарата.

        Преимущества

        • Одноконтурный агрегат
        • Высокий КПД до 92%
        • Низкий уровень выбросов NOx < 150 мг/кВт.ч
        • Система Pro-E - штекерная система электрических соединений
        • Котел можно использовать в качестве теплогенератора в установках, обеспечивающих отопление и/или приготовления горячей воды (в комбинации с водонагревателем)
        • Регулируемые по высоте ножки котла