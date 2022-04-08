Газовый котел Vaillant atmo VIT VK INT 164/1-5
Арт. X130501211
Характеристики
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Производитель
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Класс защиты
|IPX 4D
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
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Наличие насоса
|Нет
- Газовый напольный котел Vaillant atmoVIT VK INT 164/1-5 - применяется для отопления и горячего водоснабжения (при подключении водонагревателя). За счет улучшенной теплоизоляции потери тепла сведены к минимуму. Теплообменник котла устойчив к коррозии. Электронная система диагностики упрощает обслуживание котла. Возможен перевод агрегата на сжиженный газ. Котел оснащен внешней панелью управления для удобства регулировки и контроля рабочих параметров. Теплообменник, выполненный из чугуна, увеличивает надежность и эффективность работы котла. Агрегат оснащен одноступенчатой горелкой. Регулируемые по высоте ножки обеспечивают удобство установки аппарата.
Преимущества
- Одноконтурный агрегат
- Высокий КПД до 92%
- Низкий уровень выбросов NOx < 150 мг/кВт.ч
- Система Pro-E - штекерная система электрических соединений
- Котел можно использовать в качестве теплогенератора в установках, обеспечивающих отопление и/или приготовления горячей воды (в комбинации с водонагревателем)
- Регулируемые по высоте ножки котла