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Газовые котлы

Газовые котлы вертикальные

Найдено: 114 товаров
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  • Котел газовый Baxi ECO Nova 24F
    48 000 ₽
    48 140 ₽
    Котел газовый Baxi ECO Nova 24F
    192 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 192
    Число контуров: двухконтурный
    • -140 ₽
  • Газовый котел Baxi ECO FOUR 24 F
    61 096 ₽
    72 750 ₽
    4.8
    Газовый котел Baxi ECO FOUR 24 F
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
    • -11 654 ₽
  • Газовый котел Baxi ECO-4s 24F
    52 295 ₽
    59 360 ₽
    4.7
    Газовый котел Baxi ECO-4s 24F
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: двухконтурный
    • -7 065 ₽
  • Газовый котел Baxi ECO FOUR 24
    63 100 ₽
    4.9
    Газовый котел Baxi ECO FOUR 24
    240 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Конорд АОГВ-11,6-3
    22 970 ₽
    25 050 ₽
    5.0
    Газовый котел Конорд АОГВ-11,6-3
    116 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 116
    Число контуров: одноконтурный
    • -2 080 ₽
  • Котел газовый настенный Navien Deluxe S-24K COAXIAL White
    44 900 ₽
    47 707 ₽
    Котел газовый настенный Navien Deluxe S-24K COAXIAL White
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
    • -2 807 ₽
  • Котел газовый Baxi Luna-3 1.310 Fi 31кВт турбо
    79 890 ₽
    5.0
    Котел газовый Baxi Luna-3 1.310 Fi 31кВт турбо
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: одноконтурный
  • Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV
    86 200 ₽
    4.2
    Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV
    250 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 250
    Число контуров: двухконтурный
  • Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-24K
    59 150 ₽
    5.0
    Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-24K
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Navien Deluxe - 24A White
    39 900 ₽
    49 900 ₽
    4.5
    Газовый котел Navien Deluxe - 24A White
    240 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
    • -10 000 ₽
  • Газовый котел Vaillant VUW 242/5-2 turbo FIT 0010020901
    75 900 ₽
    4.5
    Газовый котел Vaillant VUW 242/5-2 turbo FIT 0010020901
    230 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 230
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Navien Deluxe S-16K
    39 650 ₽
    Газовый котел Navien Deluxe S-16K
    160 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 160
    Число контуров: двухконтурный
  • Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198
    71 820 ₽
    Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Универсал (Н)
    35 480 ₽
    5.0
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Универсал (Н)
    150 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 150
    Число контуров: одноконтурный
  • Газовый котел Protherm Рысь HK 24
    59 900 ₽
    Газовый котел Protherm Рысь HK 24
    250 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 250
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Siberia 17
    35 800 ₽
    5.0
    Газовый котел Siberia 17
    200 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 200
    Число контуров: одноконтурный
  • Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-10S
    25 500 ₽
    26 150 ₽
    4.5
    Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-10S
    100 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 100
    Число контуров: одноконтурный
    • -650 ₽
  • Газовый котел Navien Deluxe S-20K
    40 350 ₽
    Газовый котел Navien Deluxe S-20K
    200 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 200
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Siberia 11
    32 110 ₽
    4.5
    Газовый котел Siberia 11
    125 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 125
    Число контуров: одноконтурный
  • Газовый котел Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 (H-RU/VE)
    89 900 ₽
    98 900 ₽
    4.5
    Газовый котел Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 (H-RU/VE)
    250 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 250
    Число контуров: двухконтурный
    • -9 000 ₽
  • Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-8S
    24 720 ₽
    25 350 ₽
    5.0
    Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-8S
    80 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 80
    Число контуров: одноконтурный
    • -630 ₽
  • Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-12S
    26 570 ₽
    27 250 ₽
    5.0
    Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-12S
    • -680 ₽
  • Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-16S
    30 720 ₽
    31 500 ₽
    5.0
    Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-16S
    160 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 160
    Число контуров: одноконтурный
    • -780 ₽
  • Котёл отопительный Лемакс Премиум-16, одноконтурный
    37 800 ₽
    Котёл отопительный Лемакс Премиум-16, одноконтурный
    160 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 160
    Число контуров: одноконтурный
Газовые котлы вертикальные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 18 319 рублей до 85 200 рублей. В наличии более 25 наименований. Купить вертикальный газовый котел для отопления дома вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.