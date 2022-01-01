Итальянские газовые котлы
Найдено: 19 товаров
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- 72 528 ₽72 750 ₽240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -222 ₽
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- 57 570 ₽59 360 ₽Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- -1 790 ₽
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- 63 100 ₽240 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- 60 240 ₽240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличии300 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 300Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии183 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 183Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличии194 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 194Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличии240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
Итальянские газовые котлы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 26 599 рублей до 107 405 рублей. В наличии более 8 наименований. Исполнения котлов: настенные (навесные), напольные, двухконтурные, одноконтурные. Купить котел производства Италия для отопления частного дома вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.