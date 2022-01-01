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Газовые котлы

Котлы газовые от 23 кВт

  • Макс. мощность, кВт: от 23 до 25
Найдено: 43 товара
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  • Котел газовый Baxi ECO Nova 24F
    48 000 ₽
    48 140 ₽
    Котел газовый Baxi ECO Nova 24F
    192 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 192
    Число контуров: двухконтурный
    • -140 ₽
  • Газовый котел Baxi ECO FOUR 24 F
    61 096 ₽
    72 750 ₽
    4.8
    Газовый котел Baxi ECO FOUR 24 F
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
    • -11 654 ₽
  • Газовый котел Baxi ECO-4s 24F
    52 295 ₽
    59 360 ₽
    4.7
    Газовый котел Baxi ECO-4s 24F
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: двухконтурный
    • -7 065 ₽
  • Котел газовый настенный Navien Deluxe S-24K COAXIAL White
    44 900 ₽
    47 707 ₽
    Котел газовый настенный Navien Deluxe S-24K COAXIAL White
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
    • -2 807 ₽
  • Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV
    86 200 ₽
    4.2
    Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV
    250 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 250
    Число контуров: двухконтурный
  • Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-24K
    59 150 ₽
    5.0
    Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-24K
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Navien Deluxe - 24A White
    39 900 ₽
    49 900 ₽
    4.5
    Газовый котел Navien Deluxe - 24A White
    240 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
    • -10 000 ₽
  • Газовый котел Vaillant VUW 242/5-2 turbo FIT 0010020901
    75 900 ₽
    4.5
    Газовый котел Vaillant VUW 242/5-2 turbo FIT 0010020901
    230 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 230
    Число контуров: двухконтурный
  • Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198
    71 820 ₽
    Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 (H-RU/VE)
    89 900 ₽
    98 900 ₽
    4.5
    Газовый котел Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 (H-RU/VE)
    250 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 250
    Число контуров: двухконтурный
    • -9 000 ₽
  • Котёл двухконтурный Ariston CARES XC 24 FF NG 3301682
    60 240 ₽
    Котёл двухконтурный Ariston CARES XC 24 FF NG 3301682
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
  • Котел газовый Siberia 23 K
    52 000 ₽
    Котел газовый Siberia 23 K
    250 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 250
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV
    Нет в наличии
    4.6
    Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
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  • Газовый котел Protherm Пантера 25 KTO (25 кВт)
    Нет в наличии
    5.0
    Газовый котел Protherm Пантера 25 KTO (25 кВт)
    250 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 250
    Число контуров: одноконтурный
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  • Газовый котел Protherm Гепард 23 MOV
    Нет в наличии
    2.7
    Газовый котел Protherm Гепард 23 MOV
    230 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 230
    Число контуров: двухконтурный
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  • Газовый котел ЖМЗ АОГВ 23,2-3 Универсал Н
    Нет в наличии
    5.0
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ 23,2-3 Универсал Н
    200 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 200
    Число контуров: одноконтурный
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  • Котел газовый настенный Navien Deluxe 24K COAXIAL White
    Нет в наличии
    4.4
    Котел газовый настенный Navien Deluxe 24K COAXIAL White
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
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  • Котел газовый Baxi Main Four 240 F
    Нет в наличии
    Котел газовый Baxi Main Four 240 F
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: двухконтурный
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  • Газовый котел Gazlux Standart B-24-С1
    Нет в наличии
    Газовый котел Gazlux Standart B-24-С1
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: двухконтурный
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  • Котел газовый Baxi FOURTECH 24 F
    Нет в наличии
    Котел газовый Baxi FOURTECH 24 F
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: двухконтурный
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  • Котел газовый Baxi ECO-5 Compact 24 F
    Нет в наличии
    4.0
    Котел газовый Baxi ECO-5 Compact 24 F
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: двухконтурный
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  • Котел газовый Vaillant atmoTEC Pro 240/3-3
    Нет в наличии
    Котел газовый Vaillant atmoTEC Pro 240/3-3
    240 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
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  • Газовый котел Siberia 23
    Нет в наличии
    5.0
    Газовый котел Siberia 23
    250 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 250
    Число контуров: одноконтурный
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  • Газовый котел ЖМЗ АКГВ 23,2-3 Универсал (Н)
    Нет в наличии
    5.0
    Газовый котел ЖМЗ АКГВ 23,2-3 Универсал (Н)
    200 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 200
    Число контуров: двухконтурный
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Котлы газовые от 23 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 29 497 рублей до 85 200 рублей. В наличии более 16 наименований. Купить газовый котел от 23кВт для отопления дома вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.