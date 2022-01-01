Маломощные газовые котлы
Найдено: 4 товара
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- 25 500 ₽26 150 ₽100 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 100Число контуров: одноконтурный
- -650 ₽
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- 24 720 ₽25 350 ₽80 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 80Число контуров: одноконтурный
- -630 ₽
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- 31 200 ₽32 700 ₽100 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 100Число контуров: одноконтурный
- -1 500 ₽
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- Нет в наличии60 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 60Число контуров: одноконтурный
Маломощные газовые котлы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 13 600 рублей до 18 550 рублей. В наличии более 3 наименования. Купить напольный или настенный газовый котел маленькой мощности вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.