Маломощные газовые котлы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 13 600 рублей до 18 550 рублей. В наличии более 3 наименования. Купить напольный или настенный газовый котел маленькой мощности вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.