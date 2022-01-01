Газовые котлы с открытой камерой сгорания
Найдено: 57 товаров
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- 63 100 ₽240 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- 22 970 ₽25 050 ₽116 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 116Число контуров: одноконтурный
- -2 080 ₽
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- 39 900 ₽49 900 ₽240 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -10 000 ₽
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- 29 750 ₽110 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 110Число контуров: одноконтурный
- 35 480 ₽150 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 150Число контуров: одноконтурный
- 35 800 ₽200 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 200Число контуров: одноконтурный
- 25 500 ₽26 150 ₽100 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 100Число контуров: одноконтурный
- -650 ₽
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- 32 110 ₽125 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 125Число контуров: одноконтурный
- 24 720 ₽25 350 ₽80 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 80Число контуров: одноконтурный
- -630 ₽
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- 30 720 ₽31 500 ₽160 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: одноконтурный
- -780 ₽
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- 40 100 ₽41 640 ₽125 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 125Число контуров: двухконтурный
- -1 540 ₽
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- 37 800 ₽160 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: одноконтурный
- 31 200 ₽32 700 ₽100 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 100Число контуров: одноконтурный
- -1 500 ₽
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- 46 080 ₽200 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 200Число контуров: двухконтурный
- 34 650 ₽125 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 125Число контуров: одноконтурный
- 52 000 ₽250 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 250Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии200 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 200Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии230 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 230Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии127 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 127Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии110 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 110Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии116 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 116Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйЧисло контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: одноконтурный
Газовые котлы с открытой камерой сгорания в интернет-магазине «Бигам» по цене от 13 600 рублей до 107 405 рублей. В наличии более 31 наименование. Варианты исполнения газовых котлов: настенные, напольные, двухконтурные, одноконтурные. Купить котел для отопления вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.