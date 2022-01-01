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Газовые котлы

Газовые котлы с открытой камерой сгорания

  • Тип камеры сгорания: открытая
Найдено: 57 товаров
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  • Газовый котел Baxi ECO FOUR 24
    63 100 ₽
    4.9
    Газовый котел Baxi ECO FOUR 24
    240 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Конорд АОГВ-11,6-3
    22 970 ₽
    25 050 ₽
    5.0
    Газовый котел Конорд АОГВ-11,6-3
    116 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 116
    Число контуров: одноконтурный
    • -2 080 ₽
  • Газовый котел Navien Deluxe - 24A White
    39 900 ₽
    49 900 ₽
    4.5
    Газовый котел Navien Deluxe - 24A White
    240 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
    • -10 000 ₽
  • Газовый котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Универсал Н
    29 750 ₽
    3.8
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Универсал Н
    110 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 110
    Число контуров: одноконтурный
  • Газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Универсал (Н)
    35 480 ₽
    5.0
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Универсал (Н)
    150 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 150
    Число контуров: одноконтурный
  • Газовый котел Siberia 17
    35 800 ₽
    5.0
    Газовый котел Siberia 17
    200 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 200
    Число контуров: одноконтурный
  • Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-10S
    25 500 ₽
    26 150 ₽
    4.5
    Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-10S
    100 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 100
    Число контуров: одноконтурный
    • -650 ₽
  • Газовый котел Siberia 11
    32 110 ₽
    4.5
    Газовый котел Siberia 11
    125 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 125
    Число контуров: одноконтурный
  • Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-8S
    24 720 ₽
    25 350 ₽
    5.0
    Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-8S
    80 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 80
    Число контуров: одноконтурный
    • -630 ₽
  • Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-16S
    30 720 ₽
    31 500 ₽
    5.0
    Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-16S
    160 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 160
    Число контуров: одноконтурный
    • -780 ₽
  • Газовый котел Siberia 11К
    40 100 ₽
    41 640 ₽
    5.0
    Газовый котел Siberia 11К
    125 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 125
    Число контуров: двухконтурный
    • -1 540 ₽
  • Котёл отопительный Лемакс Премиум-16, одноконтурный
    37 800 ₽
    Котёл отопительный Лемакс Премиум-16, одноконтурный
    160 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 160
    Число контуров: одноконтурный
  • Котёл отопительный Лемакс Премиум-10, одноконтурный
    31 200 ₽
    32 700 ₽
    5.0
    Котёл отопительный Лемакс Премиум-10, одноконтурный
    100 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 100
    Число контуров: одноконтурный
    • -1 500 ₽
  • Газовый котел Siberia 17 K
    46 080 ₽
    5.0
    Газовый котел Siberia 17 K
    200 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 200
    Число контуров: двухконтурный
  • Котёл отопительный Лемакс Премиум-12,5, одноконтурный
    34 650 ₽
    5.0
    Котёл отопительный Лемакс Премиум-12,5, одноконтурный
    125 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 125
    Число контуров: одноконтурный
  • Котел газовый Siberia 23 K
    52 000 ₽
    Котел газовый Siberia 23 K
    250 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 250
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел ЖМЗ АОГВ 23,2-3 Универсал Н
    Нет в наличии
    5.0
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ 23,2-3 Универсал Н
    200 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 200
    Число контуров: одноконтурный
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  • Газовый котел Protherm Гепард 23 MOV
    Нет в наличии
    2.7
    Газовый котел Protherm Гепард 23 MOV
    230 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 230
    Число контуров: двухконтурный
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  • Газовый котел Vaillant atmo VIT VK INT 164/1-5
    Нет в наличии
    5.0
    Газовый котел Vaillant atmo VIT VK INT 164/1-5
    127 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 127
    Число контуров: одноконтурный
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  • Газовый котел ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Универсал-Н
    Нет в наличии
    5.0
    Газовый котел ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Универсал-Н
    110 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 110
    Число контуров: двухконтурный
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  • Котел напольный газовый Конорд АОГВ-11.6-1
    Нет в наличии
    Котел напольный газовый Конорд АОГВ-11.6-1
    116 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 116
    Число контуров: одноконтурный
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  • Котел газовый Baxi ECO FOUR 1.24
    Нет в наличии
    Котел газовый Baxi ECO FOUR 1.24
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: одноконтурный
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  • Котел газовый Protherm Медведь 50 КЛОМ напольный
    Нет в наличии
    Котел газовый Protherm Медведь 50 КЛОМ напольный
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Число контуров: одноконтурный
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  • Газовый котел Baxi ECO FOUR 1.14 F
    Нет в наличии
    5.0
    Газовый котел Baxi ECO FOUR 1.14 F
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: одноконтурный
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Газовые котлы с открытой камерой сгорания в интернет-магазине «Бигам» по цене от 13 600 рублей до 107 405 рублей. В наличии более 31 наименование. Варианты исполнения газовых котлов: настенные, напольные, двухконтурные, одноконтурные. Купить котел для отопления вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.