Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-16S
Арт. X130501322
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
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- Котел газовый Конорд КСц-Г-16S - используется для отопления частных домов, коттеджей, дач и других помещений, где требуется комфортная температура воздуха. Одноконтурный, конвекционный, мощность 16 кВт. Данная модель предназначена для обогрева домов площадью до 160 кв.м. Полностью адаптирован для российских систем газо- и водоснабжения, работает даже при пониженном давлении и имеет защиту от перегрева. Котел Конорд КСц-Г-16S полностью энергонезависим и не отключится при перепадах напряжения в сети.
Преимущества
- Встроенный датчик тяги
- Экономичный расход газа
- Высокий КПД 90%
- Встроенный термометр
- Стильный дизайн
- Низкий уровень шума
- Компактные размеры