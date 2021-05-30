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Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-16S
5.0
1
31 500 ₽
Газовые котлы
    Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-16S
    Арт. X130501322
    5.0
    1
    Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-16S

      Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-16S

      31 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 944 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. X130501322
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Конорд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      31 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 944 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Котел газовый Конорд КСц-Г-16S - используется для отопления частных домов, коттеджей, дач и других помещений, где требуется комфортная температура воздуха. Одноконтурный, конвекционный, мощность 16 кВт. Данная модель предназначена для обогрева домов площадью до 160 кв.м. Полностью адаптирован для российских систем газо- и водоснабжения, работает даже при пониженном давлении и имеет защиту от перегрева. Котел Конорд КСц-Г-16S полностью энергонезависим и не отключится при перепадах напряжения в сети.

        Преимущества

        • Встроенный датчик тяги
        • Экономичный расход газа
        • Высокий КПД 90%
        • Встроенный термометр
        • Стильный дизайн
        • Низкий уровень шума
        • Компактные размеры 