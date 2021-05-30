Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-16S

Котел газовый Конорд КСц-Г-16S - используется для отопления частных домов, коттеджей, дач и других помещений, где требуется комфортная температура воздуха. Одноконтурный, конвекционный, мощность 16 кВт. Данная модель предназначена для обогрева домов площадью до 160 кв.м. Полностью адаптирован для российских систем газо- и водоснабжения, работает даже при пониженном давлении и имеет защиту от перегрева. Котел Конорд КСц-Г-16S полностью энергонезависим и не отключится при перепадах напряжения в сети.



Преимущества