Одноконтурные газовые котлы настенные
Найдено: 7 товаров
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- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: одноконтурный
- Нет в наличии250 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 250Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: одноконтурный
- Нет в наличии200 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 200Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии210 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 210Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии180 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 180Число контуров: одноконтурный
Одноконтурные газовые котлы настенные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 30 931 рубль до 158 600 рублей. В наличии более 21 наименование. Навесные одноконтурные газовые котлы идеально подходят для отопления частного дома. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.