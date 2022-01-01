Газовые котлы до 35 кВт
Найдено: 44 товара
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- 48 000 ₽48 140 ₽192 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 192Число контуров: двухконтурный
- -140 ₽
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- 61 096 ₽72 750 ₽240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -11 654 ₽
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- 52 295 ₽59 360 ₽Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- -7 065 ₽
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- 63 100 ₽240 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- 44 900 ₽47 707 ₽240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -2 807 ₽
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- 79 890 ₽Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: одноконтурный
- 59 150 ₽240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- 39 900 ₽49 900 ₽240 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -10 000 ₽
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- 71 820 ₽Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- 59 900 ₽250 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 250Число контуров: двухконтурный
- 89 900 ₽98 900 ₽250 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 250Число контуров: двухконтурный
- -9 000 ₽
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- 15 120 ₽315 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 315Число контуров: двухконтурный
- 33 900 ₽37 500 ₽240 м²Тип камеры сгорания: нетСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -3 600 ₽
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- Нет в наличии250 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 250Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличии240 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии300 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 300Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии350 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 350Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии183 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 183Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии240 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
Газовые котлы до 35 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 19 125 рублей до 158 600 рублей. В наличии более 19 наименований. Исполнения: настенные (навесные), напольные, двухконтурные, одноконтурные. Купить газовый котел до 35кВт для отопления частного дома вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.