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Газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Универсал (Н)
5.0
2
35 480 ₽
Газовые котлы
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Универсал (Н)
    Арт. X130501285
    5.0
    2
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Универсал (Н)

      Газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Универсал (Н)

      35 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 739 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
      Арт. X130501285
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ЖМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      35 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 739 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый напольный котел АОГВ 17 ЖМЗ будет полезен в частном доме, на даче и в коттедже для отопления жилых помещений. Он обладает мощностью 17,4 кВт и способен отапливать комнату площадью до 150 м². Работает как от газопровода, так и от баллонного газа. Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17,4-3 оснащен пьезорозжигом, системой защиты от перегрева и воздухоотводом, которые обеспечивают стабильную и эффективную работу прибора. Также он оборудован системой газ-контроля, позволяющей снизить потребление топлива. С помощью термометра на передней панели котла можно контролировать температуру обогрева. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 с доставкой в любой регион.

        Преимущества

        • КПД – 88%
        • Открытая камера сгорания
        • Защитная система Газ-контроль
        • Итальянская автоматика Euro Si – пьезорозжиг, защита от перегрева
        • Удобное механическое управление
        • Наличие воздухоотвода
        • Встроенный термометр

        Комплектация

        • Газовый котел
        • Гарантийный талон
        • Упаковка