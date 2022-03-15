Газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Универсал (Н)
Арт. X130501285
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип тяги
|естественная
|
Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
С этим товаром смотрят
- Газовый напольный котел АОГВ 17 ЖМЗ будет полезен в частном доме, на даче и в коттедже для отопления жилых помещений. Он обладает мощностью 17,4 кВт и способен отапливать комнату площадью до 150 м². Работает как от газопровода, так и от баллонного газа. Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17,4-3 оснащен пьезорозжигом, системой защиты от перегрева и воздухоотводом, которые обеспечивают стабильную и эффективную работу прибора. Также он оборудован системой газ-контроля, позволяющей снизить потребление топлива. С помощью термометра на передней панели котла можно контролировать температуру обогрева. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 с доставкой в любой регион.
Преимущества
- КПД – 88%
- Открытая камера сгорания
- Защитная система Газ-контроль
- Итальянская автоматика Euro Si – пьезорозжиг, защита от перегрева
- Удобное механическое управление
- Наличие воздухоотвода
- Встроенный термометр
Комплектация
- Газовый котел
- Гарантийный талон
- Упаковка