Газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Универсал (Н)

Газовый напольный котел АОГВ 17 ЖМЗ будет полезен в частном доме, на даче и в коттедже для отопления жилых помещений. Он обладает мощностью 17,4 кВт и способен отапливать комнату площадью до 150 м². Работает как от газопровода, так и от баллонного газа. Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17,4-3 оснащен пьезорозжигом, системой защиты от перегрева и воздухоотводом, которые обеспечивают стабильную и эффективную работу прибора. Также он оборудован системой газ-контроля, позволяющей снизить потребление топлива. С помощью термометра на передней панели котла можно контролировать температуру обогрева. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 с доставкой в любой регион.

Преимущества

КПД – 88%

Открытая камера сгорания

Защитная система Газ-контроль

Итальянская автоматика Euro Si – пьезорозжиг, защита от перегрева

Удобное механическое управление

Наличие воздухоотвода

Встроенный термометр

Комплектация