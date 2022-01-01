Чешские котлы отопления газовые
Найдено: 10 товаров
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- 86 200 ₽250 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 250Число контуров: двухконтурный
- 59 900 ₽250 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 250Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии250 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 250Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии230 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 230Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйЧисло контуров: одноконтурный
- Нет в наличии160 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии350 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 350Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии120 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 120Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
Чешские котлы отопления газовые в интернет-магазине «Бигам» по цене от 22 140 рублей до 68 400 рублей. В наличии более 6 наименований. Исполнения: двухконтурные и одноконтурные. Купить газовый котел из Чехии для отопления дома вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.