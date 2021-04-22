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Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV
4.2
6
92 500 ₽
Газовые котлы
    Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV
    Арт. X130501120
    4.2
    6
    Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV
    Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV
      Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV
      Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV

      Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV

      92 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. X130501120
      4.2
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип тяги
      		атмосферные
      Наличие насоса
      		Да
      Все характеристики
      92 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый настенный котел Protherm Гепард 23 MTV предназначен для отопления и горячего водоснабжения. Данный агрегат оснащен закрытой камерой сгорания. Управление котлом осуществляется при помощи встроенного микропроцессора. Предусмотрена автоматическая диагностика работы котла и отображение кода неисправности на дисплее. Котел оснащен стальным пластинчатым теплообменником для надежности и долговечности эксплуатации. Котел оборудован встроенным датчиком расхода воды. Возможно использование коаксиальной трубы для отвода продуктов сгорания. Электронный розжиг обеспечивает удобный и плавный пуск данного котла.

        Преимущества

        • Двухконтурный агрегат (отопление и ГВС)
        • Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
        • Управление котлом осуществляется при помощи встроенного микропроцессора
        • Закрытая камера сгорания
        • Электронный розжиг
        • Автоматическая модуляция пламени горелки
        • Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
        • Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
        • Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
        • Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
        • Режим управления «КОМФОРТ»
        • Возможность работы с погодозависимой автоматикой
        • Автоматическая диагностика работы котла и отображение кода неисправности на дисплее
        • Контроль наличия пламени
        • Защита от замерзания
        • Защита от перегрева
        • Датчик тяги
        • Встроенный датчик расхода воды
        • Система антиблокировки циркуляционного насоса