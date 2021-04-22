Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV
Арт. X130501120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Чехия
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Тип тяги
|атмосферные
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Наличие насоса
|Да
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- Газовый настенный котел Protherm Гепард 23 MTV предназначен для отопления и горячего водоснабжения. Данный агрегат оснащен закрытой камерой сгорания. Управление котлом осуществляется при помощи встроенного микропроцессора. Предусмотрена автоматическая диагностика работы котла и отображение кода неисправности на дисплее. Котел оснащен стальным пластинчатым теплообменником для надежности и долговечности эксплуатации. Котел оборудован встроенным датчиком расхода воды. Возможно использование коаксиальной трубы для отвода продуктов сгорания. Электронный розжиг обеспечивает удобный и плавный пуск данного котла.
Преимущества
- Двухконтурный агрегат (отопление и ГВС)
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Управление котлом осуществляется при помощи встроенного микропроцессора
- Закрытая камера сгорания
- Электронный розжиг
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Режим управления «КОМФОРТ»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Автоматическая диагностика работы котла и отображение кода неисправности на дисплее
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Датчик тяги
- Встроенный датчик расхода воды
- Система антиблокировки циркуляционного насоса