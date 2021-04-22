Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV

Преимущества

Двухконтурный агрегат (отопление и ГВС)

Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения

Управление котлом осуществляется при помощи встроенного микропроцессора

Закрытая камера сгорания

Электронный розжиг

Автоматическая модуляция пламени горелки

Возможность работы на магистральном и сжиженном газе

Стальной пластинчатый теплообменник ГВС

Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления

Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»

Режим управления «КОМФОРТ»

Возможность работы с погодозависимой автоматикой

Автоматическая диагностика работы котла и отображение кода неисправности на дисплее

Контроль наличия пламени

Защита от замерзания

Защита от перегрева

Датчик тяги

Встроенный датчик расхода воды

Система антиблокировки циркуляционного насоса

Газовый настенный котел Protherm Гепард 23 MTV предназначен для отопления и горячего водоснабжения. Данный агрегат оснащен закрытой камерой сгорания. Управление котлом осуществляется при помощи встроенного микропроцессора. Предусмотрена автоматическая диагностика работы котла и отображение кода неисправности на дисплее. Котел оснащен стальным пластинчатым теплообменником для надежности и долговечности эксплуатации. Котел оборудован встроенным датчиком расхода воды. Возможно использование коаксиальной трубы для отвода продуктов сгорания. Электронный розжиг обеспечивает удобный и плавный пуск данного котла.