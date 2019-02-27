Главный вопрос, возникающий при создании автономной системы отопления в частном доме: какой котел лучше, выгоднее и надежнее – газовый или электрический? Ответ зависит от многих факторов:
В данной ситуации также стоит отталкиваться от наличия в доме центрального газопровода и электросети, это позволит оптимизировать затраты на тот или иной тип оборудования и упростить установку.
|
Тип котла
|
Газовый
|
Электрический
|
принцип работы
|
нагрев теплоносителя от пламени при сжигании газа
|
прямой нагрев (энергия тока передается теплоносителю)
|
стабильность
|
работает даже при нестабильном давлении газа
|
напряжение в электросети всегда должно быть на одном уровне
|
безопасность
|
опасен за счет использования открытого пламени и газа; жесткие требования к установке
|
более прост в установке, можно монтировать самому при наличии нужных навыков
|
КПД
|
классические 88-92%, конденсационные 98-108%
|
электродные 100%,
простые электрические 95-98%
Что выгоднее – газовый или электрический котел? Это зависит от модификации агрегата, выбор более экономичного варианта зависит от характеристик и рабочих показателей каждой конкретной модели.
Под экономичностью подразумевается стоимость топлива/источника питания, цена самого котла и сопутствующего оборудования, необходимого для его работы и затраты на установку и последующее обслуживание.
|
Тип котла
|
Газовый
|
Электрический
|
Цена топлива/источника питания
|
Газ – самый дешевый вид топлива
|
Дороже газа. Некоторые модели котлов имеют систему экономии электроэнергии (накопительный термос, подключение к многотарифному счетчику)
|
Цена котла
|
Российские дороже на 40%, зарубежные – до 300%
|
Дешевле газовых моделей
|
Цена установки и обслуживания
|
Установка выполняется только специалистом, необходимость трат на регистрацию и проектную документацию, проведение газопровода (если его нет)
|
Затраты только на отдельную линию электропитания
Это общие различия. Окончательный объем затрат зависит расположения дома, наличия или отсутствия электросети и центрального газопровода. Необходимость монтажа газового или электрокотла обусловливается отдельно в каждой конкретной ситуации.
Газовое оборудование требует четких настроек в работе всех систем. Малейшие сдвиги приводят к прекращению работы котла обогрева помещений. Доступное и дешевое топливо – пожалуй, единственное преимущество этого вида отопления.
Регулировка работы электрического котла производится самостоятельно с помощью нескольких датчиков, безопасность системы контролируется так же автоматически.
В вопросе эксплуатации, что лучше – газовый или электрический котел, выигрывает последний благодаря простоте управления.
Эффективность и экономичность газового или электрического котла для системы отопления определяется многими факторами: стоимостью топлива, самого агрегата и его обслуживания, степенью безопасности и простоты пользования, КПД и др. При наличии центрального газопровода целесообразно использовать газовое оборудование, даже с высокими затратами на покупку и монтаж. В других случаях экономичнее будет электрический вариант.
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