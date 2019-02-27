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Какой котел лучше – газовый или электрический?
27.02.2019

Какой котел лучше – газовый или электрический?

Главный вопрос, возникающий при создании автономной системы отопления в частном доме: какой котел лучше, выгоднее и надежнее – газовый или электрический? Ответ зависит от многих факторов:

  1. цена оборудования,
  2. КПД и функциональность,
  3. экономичность в работе,
  4. простота установки и эксплуатации.
  5. безопасность использования.

В данной ситуации также стоит отталкиваться от наличия в доме центрального газопровода и электросети, это позволит оптимизировать затраты на тот или иной тип оборудования и упростить установку.

Основные различия между газовым и электрическим котлом

Тип котла

Газовый

Электрический

принцип работы

нагрев теплоносителя от пламени при сжигании газа

прямой нагрев (энергия тока передается теплоносителю)

стабильность

работает даже при нестабильном давлении газа

напряжение в электросети всегда должно быть на одном уровне

безопасность

опасен за счет использования открытого пламени и газа; жесткие требования к установке

более прост в установке, можно монтировать самому при наличии нужных навыков

КПД

классические 88-92%, конденсационные 98-108%

электродные 100%,

простые электрические 95-98%

Что выгоднее – газовый или электрический котел? Это зависит от модификации агрегата, выбор более экономичного варианта зависит от характеристик и рабочих показателей каждой конкретной модели.

Какой котел экономичнее – газовый или электрический?

Под экономичностью подразумевается стоимость топлива/источника питания, цена самого котла и сопутствующего оборудования, необходимого для его работы и затраты на установку и последующее обслуживание.

Тип котла

Газовый

Электрический

Цена топлива/источника питания

Газ – самый дешевый вид топлива

Дороже газа. Некоторые модели котлов имеют систему экономии электроэнергии (накопительный термос, подключение к многотарифному счетчику)

Цена котла

Российские дороже на 40%, зарубежные – до 300%

Дешевле газовых моделей

Цена установки и обслуживания

Установка выполняется только специалистом, необходимость трат на регистрацию и проектную документацию, проведение газопровода (если его нет)

Затраты только на отдельную линию электропитания

Это общие различия. Окончательный объем затрат зависит расположения дома, наличия или отсутствия электросети и центрального газопровода. Необходимость монтажа газового или электрокотла обусловливается отдельно в каждой конкретной ситуации.

Различия в эксплуатации газового и электрического котла

Газовое оборудование требует четких настроек в работе всех систем. Малейшие сдвиги приводят к прекращению работы котла обогрева помещений. Доступное и дешевое топливо – пожалуй, единственное преимущество этого вида отопления.

Регулировка работы электрического котла производится самостоятельно с помощью нескольких датчиков, безопасность системы контролируется так же автоматически.

В вопросе эксплуатации, что лучше – газовый или электрический котел, выигрывает последний благодаря простоте управления.

Заключение

Эффективность и экономичность газового или электрического котла для системы отопления определяется многими факторами: стоимостью топлива, самого агрегата и его обслуживания, степенью безопасности и простоты пользования, КПД и др. При наличии центрального газопровода целесообразно использовать газовое оборудование, даже с высокими затратами на покупку и монтаж. В других случаях экономичнее будет электрический вариант.

 

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