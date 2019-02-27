Главный вопрос, возникающий при создании автономной системы отопления в частном доме: какой котел лучше, выгоднее и надежнее – газовый или электрический? Ответ зависит от многих факторов:

цена оборудования, КПД и функциональность, экономичность в работе, простота установки и эксплуатации. безопасность использования.

В данной ситуации также стоит отталкиваться от наличия в доме центрального газопровода и электросети, это позволит оптимизировать затраты на тот или иной тип оборудования и упростить установку.

Основные различия между газовым и электрическим котлом

Тип котла Газовый Электрический принцип работы нагрев теплоносителя от пламени при сжигании газа прямой нагрев (энергия тока передается теплоносителю) стабильность работает даже при нестабильном давлении газа напряжение в электросети всегда должно быть на одном уровне безопасность опасен за счет использования открытого пламени и газа; жесткие требования к установке более прост в установке, можно монтировать самому при наличии нужных навыков КПД классические 88-92%, конденсационные 98-108% электродные 100%, простые электрические 95-98%

Что выгоднее – газовый или электрический котел? Это зависит от модификации агрегата, выбор более экономичного варианта зависит от характеристик и рабочих показателей каждой конкретной модели.

Какой котел экономичнее – газовый или электрический?

Под экономичностью подразумевается стоимость топлива/источника питания, цена самого котла и сопутствующего оборудования, необходимого для его работы и затраты на установку и последующее обслуживание.

Тип котла Газовый Электрический Цена топлива/источника питания Газ – самый дешевый вид топлива Дороже газа. Некоторые модели котлов имеют систему экономии электроэнергии (накопительный термос, подключение к многотарифному счетчику) Цена котла Российские дороже на 40%, зарубежные – до 300% Дешевле газовых моделей Цена установки и обслуживания Установка выполняется только специалистом, необходимость трат на регистрацию и проектную документацию, проведение газопровода (если его нет) Затраты только на отдельную линию электропитания

Это общие различия. Окончательный объем затрат зависит расположения дома, наличия или отсутствия электросети и центрального газопровода. Необходимость монтажа газового или электрокотла обусловливается отдельно в каждой конкретной ситуации.

Различия в эксплуатации газового и электрического котла

Газовое оборудование требует четких настроек в работе всех систем. Малейшие сдвиги приводят к прекращению работы котла обогрева помещений. Доступное и дешевое топливо – пожалуй, единственное преимущество этого вида отопления.

Регулировка работы электрического котла производится самостоятельно с помощью нескольких датчиков, безопасность системы контролируется так же автоматически.

В вопросе эксплуатации, что лучше – газовый или электрический котел, выигрывает последний благодаря простоте управления.

Заключение

Эффективность и экономичность газового или электрического котла для системы отопления определяется многими факторами: стоимостью топлива, самого агрегата и его обслуживания, степенью безопасности и простоты пользования, КПД и др. При наличии центрального газопровода целесообразно использовать газовое оборудование, даже с высокими затратами на покупку и монтаж. В других случаях экономичнее будет электрический вариант.

Смотрите также: