Котлы используются для отопления помещений, нагрева воды. С этой целью традиционно применяются агрегаты, работающие на твердом топливе, а также газовые, электрические изделия. Оборудование может быть автоматическим или полуавтоматическим, способствует оперативному нагреву теплоносителя.

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