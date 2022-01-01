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Газовые водонагреватели – это оборудование, которое используется для нагревания воды в квартирах и частных домах в периоды отключения горячего водоснабжения и регулярными перебоями в водоснабжении. Газовый котел станет наиболее экономичным приобретением в бытовом использовании, так как природный газ выгодней, чем электричество. Однако при этом стоит учитывать, что подключение газового водонагревателя это более технически сложный процесс, который рекомендуется проводить только с участием мастера и после согласования с предприятием по газоснабжению.