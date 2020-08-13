Газовая колонка Oasis Glass 20 RG

Преимущества

Уникальный дизайн, компактный размер, подходящий для самых современных кухонь

Наличие надежных систем безопасности

Oasis Glass 20 RG полностью автоматический и энергонезависимый

Розжиг на батарейках

Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа)

Удобная регулировка воды и газа

Высокий КПД (более 90%)

Номинальное давление газа - 1300-2000 Па

Категория водонагревателя - II

Группа природного газа - 2В+3В/Р

Режим зима/лето для экономии газа - летом вода в системе значительно теплее, чем зимой, поэтому потребуется меньшая мощность для нагрева

Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления

Ионизационный электрод контроля пламени служит для отключения подачи газа при угасании пламени

Датчик температуры горячей воды

Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж

Агрегат может работать на баллоном газе (комплект для перевода на баллонный газ приобретается отдельно)

Газовый проточный водонагреватель Oasis Glass 20 RG способен нагревать воду для мытья посуды, купания и стирки. Агрегат оснащен теплообменником из меди со специальным покрытием для защиты от окисления. Комфорт использования Водонагреватель включается автоматически, для этого достаточно открыть кран с водой. Экономия газа в летний период Переключатель зима/лето предназначен для экономии газа в летний период времени. Летом вода в системе значительно теплее, это дает возможность использовать меньше энергии на нагрев. Отслеживание температуры ЖК-дисплей отображает температуру нагрева.