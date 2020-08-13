Газовая колонка Oasis Glass 20 RG
Арт. X1695699
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|9.2
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Габариты, мм
|590x340x145
- Газовый проточный водонагреватель Oasis Glass 20 RG способен нагревать воду для мытья посуды, купания и стирки. Агрегат оснащен теплообменником из меди со специальным покрытием для защиты от окисления. Комфорт использования Водонагреватель включается автоматически, для этого достаточно открыть кран с водой. Экономия газа в летний период Переключатель зима/лето предназначен для экономии газа в летний период времени. Летом вода в системе значительно теплее, это дает возможность использовать меньше энергии на нагрев. Отслеживание температуры ЖК-дисплей отображает температуру нагрева.
Преимущества
- Уникальный дизайн, компактный размер, подходящий для самых современных кухонь
- Наличие надежных систем безопасности
- Oasis Glass 20 RG полностью автоматический и энергонезависимый
- Розжиг на батарейках
- Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа)
- Удобная регулировка воды и газа
- Высокий КПД (более 90%)
- Номинальное давление газа - 1300-2000 Па
- Категория водонагревателя - II
- Группа природного газа - 2В+3В/Р
- Режим зима/лето для экономии газа - летом вода в системе значительно теплее, чем зимой, поэтому потребуется меньшая мощность для нагрева
- Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления
- Ионизационный электрод контроля пламени служит для отключения подачи газа при угасании пламени
- Датчик температуры горячей воды
- Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж
- Агрегат может работать на баллоном газе (комплект для перевода на баллонный газ приобретается отдельно)