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Газовая колонка Oasis Glass 20 RG
5.0
6
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Oasis Glass 20 RG
    Арт. X1695699
    5.0
    6
    Газовая колонка Oasis Glass 20 RG

      Газовая колонка Oasis Glass 20 RG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1695699
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		9.2
      Габариты, мм
      		590x340x145
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Oasis Glass 20 RG способен нагревать воду для мытья посуды, купания и стирки. Агрегат оснащен теплообменником из меди со специальным покрытием для защиты от окисления. Комфорт использования Водонагреватель включается автоматически, для этого достаточно открыть кран с водой. Экономия газа в летний период Переключатель зима/лето предназначен для экономии газа в летний период времени. Летом вода в системе значительно теплее, это дает возможность использовать меньше энергии на нагрев. Отслеживание температуры ЖК-дисплей отображает температуру нагрева.

        Преимущества

        • Уникальный дизайн, компактный размер, подходящий для самых современных кухонь
        • Наличие надежных систем безопасности
        • Oasis Glass 20 RG полностью автоматический и энергонезависимый
        • Розжиг на батарейках
        • Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа)
        • Удобная регулировка воды и газа
        • Высокий КПД (более 90%)
        • Номинальное давление газа - 1300-2000 Па
        • Категория водонагревателя - II
        • Группа природного газа - 2В+3В/Р
        • Режим зима/лето для экономии газа - летом вода в системе значительно теплее, чем зимой, поэтому потребуется меньшая мощность для нагрева
        • Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления
        • Ионизационный электрод контроля пламени служит для отключения подачи газа при угасании пламени
        • Датчик температуры горячей воды
        • Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж
        • Агрегат может работать на баллоном газе (комплект для перевода на баллонный газ приобретается отдельно)