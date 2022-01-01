Электрический водонагреватель – это оборудование, которое используется для нагревания воды посредством электроводонагревательного элемента. Устанавливается такой агрегат для доступа к горячей воде в периоды отключения централизованного водоснабжения (в квартирах) или отсутствия горячей воды в частных домах и на дачах.

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