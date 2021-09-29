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Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
5.0
1
20 990 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Арт. Ю00000019788
5.0
1
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0

Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0

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20 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. Ю00000019788
5.0
1

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Ускоренный нагрев
Да
Дисплей
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 2.0 имеет электронное управление, две ступени мощности и накопительный резервуар из нержавеющей стали. В комплект поставки водонагревателя входит сетевой кабель с вилкой и набор крепежных элементов. Возможно вертикальное или горизонтальное размещение данного оборудования.

    Преимущества

    • Электроное управление
    • Бак из нержавеющей стали
    • Две ступени мощности 1,3/2,0 кВт
    • Сетевой кабель с вилкой в комплекте
    • Набор крепежных элементов
    • Подсветка дисплея
    • Цифровой дисплей
    • Индикация включения
    • Индикация температуры нагрева
    • Магниевый анод увеличенного размера
    • Предохранительный клапан давления
    • Защита от перегрева
    • Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) - 2
    • Время нагрева воды до 75°С - 114 мин
    • Макс. температура воды - 75 °С
    • Точность установки температуры - 1,0 °С
    • Возможно вертикальное или горизонтальное размещение Electrolux EWH 50 Centurio IQ 2.0