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Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Арт. Ю00000019788
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Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0
Арт. Ю00000019788
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Ускоренный нагрев
|Да
|
Дисплей
|Да
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- Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 2.0 имеет электронное управление, две ступени мощности и накопительный резервуар из нержавеющей стали. В комплект поставки водонагревателя входит сетевой кабель с вилкой и набор крепежных элементов. Возможно вертикальное или горизонтальное размещение данного оборудования.
Преимущества
- Электроное управление
- Бак из нержавеющей стали
- Две ступени мощности 1,3/2,0 кВт
- Сетевой кабель с вилкой в комплекте
- Набор крепежных элементов
- Подсветка дисплея
- Цифровой дисплей
- Индикация включения
- Индикация температуры нагрева
- Магниевый анод увеличенного размера
- Предохранительный клапан давления
- Защита от перегрева
- Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) - 2
- Время нагрева воды до 75°С - 114 мин
- Макс. температура воды - 75 °С
- Точность установки температуры - 1,0 °С
- Возможно вертикальное или горизонтальное размещение Electrolux EWH 50 Centurio IQ 2.0