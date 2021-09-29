Электрический накопительный водонагреватель EWH 50 Centurio IQ 2.0

Преимущества

Электроное управление

Бак из нержавеющей стали

Две ступени мощности 1,3/2,0 кВт

Сетевой кабель с вилкой в комплекте

Набор крепежных элементов

Подсветка дисплея

Цифровой дисплей

Индикация включения

Индикация температуры нагрева

Магниевый анод увеличенного размера

Предохранительный клапан давления

Защита от перегрева

Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) - 2

Время нагрева воды до 75°С - 114 мин

Макс. температура воды - 75 °С

Точность установки температуры - 1,0 °С

Возможно вертикальное или горизонтальное размещение Electrolux EWH 50 Centurio IQ 2.0

Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 2.0 имеет электронное управление, две ступени мощности и накопительный резервуар из нержавеющей стали. В комплект поставки водонагревателя входит сетевой кабель с вилкой и набор крепежных элементов. Возможно вертикальное или горизонтальное размещение данного оборудования.