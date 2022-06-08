Магниевый анод Ita 140D14+20M4 100403
Арт. X16970132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина шпильки, мм
|20
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Длина анода, мм
|140
- Магниевый анод Итатэн 140D14 20M4 100403 представляет собой металлический стержень, с нанесенным слоем магния. Предназначен для водонагревателей с целью снижения распространения коррозии и накипи внутри бака. Крепится к нижней части корпуса рядом с нагревательным элементом
Преимущества
- Применение магниевого анода существенно продевает срок службы электроприбора