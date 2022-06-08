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Магниевый анод Ita 140D14+20M4 100403
5.0
2
395 ₽
Аноды для водонагревателей
    Магниевый анод Ita 140D14+20M4 100403
    Арт. X16970132
    5.0
    2
    Магниевый анод Ita 140D14+20M4 100403
    Магниевый анод Ita 140D14+20M4 100403
    Магниевый анод Ita 140D14+20M4 100403
      Магниевый анод Ita 140D14+20M4 100403
      Магниевый анод Ita 140D14+20M4 100403
      Магниевый анод Ita 140D14+20M4 100403

      Магниевый анод Ita 140D14+20M4 100403

      395 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16970132
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ИТА
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина шпильки, мм
      		20
      Длина анода, мм
      		140
      Все характеристики
      395 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магниевый анод Итатэн 140D14 20M4 100403 представляет собой металлический стержень, с нанесенным слоем магния. Предназначен для водонагревателей с целью снижения распространения коррозии и накипи внутри бака. Крепится к нижней части корпуса рядом с нагревательным элементом

        Преимущества

        • Применение магниевого анода существенно продевает срок службы электроприбора