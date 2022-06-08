Магниевый анод Ita 140D14+20M4 100403

Преимущества

Применение магниевого анода существенно продевает срок службы электроприбора

Магниевый анод Итатэн 140D14 20M4 100403 представляет собой металлический стержень, с нанесенным слоем магния. Предназначен для водонагревателей с целью снижения распространения коррозии и накипи внутри бака. Крепится к нижней части корпуса рядом с нагревательным элементом