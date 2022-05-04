Анод магниевый 100406 100D18+230M6

Магниевый стержень избавляет от коррозии внутренние стенки бака, а так же смягчает накипь, образующуюся на ТЭНе в процессе эксплуатации водонагревателя. Представляет собой стержень из магниевого сплава на металлической шпильке с резьбой и прикручивается к фланцу ТЭНа, вместе с которым вставляется внутрь бака водонагревателя. Без анода образуется твердая накипь, обладающая меньшей теплопроводностью. При этом увеличивается время нагрева и количество потребляемой энергии, снижается КПД, происходит постоянный перегрев металла нагревательного элемента. В конце концов это приводит в его разрыву и выходу из строя. Поэтому своевременная и регулярная замена анода позволит работать вашему водонагревателю много лет.