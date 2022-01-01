Для водяных фильтров можно приобрести корпус картриджного типа, который дает возможность очистить воду в бытовых условиях от пестицидов, солей тяжелых металлов, а также мелких частиц. На некоторых моделях корпус дополнен календарем, указывающим дату замены фильтра. Материал изготовления – ударопрочный пластик.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить для водяных фильтров в городе Ярославль по цене от 26 до 11000 рублей. В наличии более 45 наименований. Для водяных фильтров можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.