Таблетированная соль МОЗЫРЬСОЛЬ (25 кг)

Преимущества

Не создает осадка;

Легко растворяется;

Полностью помещается в бак;

Эффективна;

Не токсична.

Соль МОЗЫРЬСОЛЬ - это таблетированное твердое вещество, которое изготавливается из пищевой соли путем вываривания и очищения от примесей. МОЗЫРЬСОЛЬ 25 кг используется для восстановления ионных смол в системах фильтрации воды. Фильтры применяются для смягчения воды и выравнивания ее уровня кислотности в соответствии с нормированными показателями: подготовленная вода необходима в системах отопления и водоснабжения как в жилых помещениях, так и в промышленных. Соль загружается в бак-солерастворитель и восстанавливает смолу путем обмена ионов натрия из своего состава, на ионы магния и кальция, которые были удержаны смолой при работе фильтра. МОЗЫРЬСОЛЬ купить стоит однократно, так как большого объема упаковки таблеток хватит на неоднократное применение. Примечание: соль для восстановления смолы не рекомендуется к употреблению в пищу.