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Таблетированная соль МОЗЫРЬСОЛЬ (25 кг)
5.0
1
1 080 ₽
Для водяных фильтров
    Таблетированная соль МОЗЫРЬСОЛЬ (25 кг)
    Арт. X169108024578
    5.0
    1
    Таблетированная соль МОЗЫРЬСОЛЬ (25 кг)

      Таблетированная соль МОЗЫРЬСОЛЬ (25 кг)

      1 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. X169108024578
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Мозырьсоль
      Страна производства
      		Беларусь
      Вес, кг
      		25
      Все характеристики
      1 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Соль МОЗЫРЬСОЛЬ - это таблетированное твердое вещество, которое изготавливается из пищевой соли путем вываривания и очищения от примесей. МОЗЫРЬСОЛЬ 25 кг используется для восстановления ионных смол в системах фильтрации воды. Фильтры применяются для смягчения воды и выравнивания ее уровня кислотности в соответствии с нормированными показателями: подготовленная вода необходима в системах отопления и водоснабжения как в жилых помещениях, так и в промышленных. Соль загружается в бак-солерастворитель и восстанавливает смолу путем обмена ионов натрия из своего состава, на ионы магния и кальция, которые были удержаны смолой при работе фильтра. МОЗЫРЬСОЛЬ купить стоит однократно, так как большого объема упаковки таблеток хватит на неоднократное применение. Примечание: соль для восстановления смолы не рекомендуется к употреблению в пищу.

        Преимущества

        • Не создает осадка;
        • Легко растворяется;
        • Полностью помещается в бак;
        • Эффективна;
        • Не токсична.