Минерализующие камни для диспенсера НОВАЯ ВОДА К907
Арт. X1691080202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|минерализующие камни
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Габариты, мм
|157х157х45
- Минерализующие камни Prio® Новая Вода для диспенсера K907 Природные камни-минералы высвобождают в воду полезные минеральные соли и кислород, нормализуют уровень кислотности (pH) воды, обладают бактерицидным эффектом, что в совокупности значительно улучшает вкус воды.
Преимущества
- Минеральные камни абсорбируют тяжелые металлы и токсичные элементы из воды, а также эффективно борются с бактериями благодаря наличию в них природного серебра.
- Тесты, проведенные в аквариуме с декоративными рыбками, показали, что добавление в аквариум таких минеральных камней снизило концентрацию бактерий в воде на 99%.
- Пищевой допуск. Используются только сертифицированные и допущенные к контакту с пищевыми продуктами материалы и компоненты.