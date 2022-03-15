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Минерализующие камни для диспенсера НОВАЯ ВОДА К907
5.0
1
144 ₽
Для водяных фильтров
    Минерализующие камни для диспенсера НОВАЯ ВОДА К907
    Арт. X1691080202
    5.0
    1
    Минерализующие камни для диспенсера НОВАЯ ВОДА К907
    Минерализующие камни для диспенсера НОВАЯ ВОДА К907
    Минерализующие камни для диспенсера НОВАЯ ВОДА К907
      Минерализующие камни для диспенсера НОВАЯ ВОДА К907
      Минерализующие камни для диспенсера НОВАЯ ВОДА К907
      Минерализующие камни для диспенсера НОВАЯ ВОДА К907

      Минерализующие камни для диспенсера НОВАЯ ВОДА К907

      144 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080202
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		минерализующие камни
      Габариты, мм
      		157х157х45
      Все характеристики
      144 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Минерализующие камни Prio® Новая Вода для диспенсера K907 Природные камни-минералы высвобождают в воду полезные минеральные соли и кислород, нормализуют уровень кислотности (pH) воды, обладают бактерицидным эффектом, что в совокупности значительно улучшает вкус воды.

        Преимущества

        • Минеральные камни абсорбируют тяжелые металлы и токсичные элементы из воды, а также эффективно борются с бактериями благодаря наличию в них природного серебра.
        • Тесты, проведенные в аквариуме с декоративными рыбками, показали, что добавление в аквариум таких минеральных камней снизило концентрацию бактерий в воде на 99%.
        • Пищевой допуск. Используются только сертифицированные и допущенные к контакту с пищевыми продуктами материалы и компоненты.