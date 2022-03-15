Минерализующие камни для диспенсера НОВАЯ ВОДА К907

Преимущества

Минеральные камни абсорбируют тяжелые металлы и токсичные элементы из воды, а также эффективно борются с бактериями благодаря наличию в них природного серебра.

Тесты, проведенные в аквариуме с декоративными рыбками, показали, что добавление в аквариум таких минеральных камней снизило концентрацию бактерий в воде на 99%.

Пищевой допуск. Используются только сертифицированные и допущенные к контакту с пищевыми продуктами материалы и компоненты.

Минерализующие камни Prio® Новая Вода для диспенсера K907 Природные камни-минералы высвобождают в воду полезные минеральные соли и кислород, нормализуют уровень кислотности (pH) воды, обладают бактерицидным эффектом, что в совокупности значительно улучшает вкус воды.