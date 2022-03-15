Засыпка к фильтру ГЕЙЗЕР 1ПФ 35085

Засыпка из кристаллического полифосфата применяется для защиты нагревательных элементов стиральных, посудомоечных машин и водонагревателей от накипи, благодаря чему значительно повышается срок оборудования и снижается расход электроэнергии и моющих средств. Полифосфат также обладает свойством связывать растворенное железо, предотвращая тем самым появление желтых разводов на белье во время стирки. По мере использования полифосфат медленно растворяется в воде и при уменьшении его более чем наполовину засыпку необходимо заменить. Воду, очищенную с помощью него можно применять только в технических целях: мыть посуду, стирать белье, принимать душ. Нельзя использовать в качестве питьевой!