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Засыпка к фильтру ГЕЙЗЕР 1ПФ 35085
5.0
3
310 ₽
Для водяных фильтров
    Засыпка к фильтру ГЕЙЗЕР 1ПФ 35085
    Арт. X1691080204
    5.0
    3
    Засыпка к фильтру ГЕЙЗЕР 1ПФ 35085
    Засыпка к фильтру ГЕЙЗЕР 1ПФ 35085
    Засыпка к фильтру ГЕЙЗЕР 1ПФ 35085
      Засыпка к фильтру ГЕЙЗЕР 1ПФ 35085
      Засыпка к фильтру ГЕЙЗЕР 1ПФ 35085
      Засыпка к фильтру ГЕЙЗЕР 1ПФ 35085

      Засыпка к фильтру ГЕЙЗЕР 1ПФ 35085

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080204
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.17
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Засыпка из кристаллического полифосфата применяется для защиты нагревательных элементов стиральных, посудомоечных машин и водонагревателей от накипи, благодаря чему значительно повышается срок оборудования и снижается расход электроэнергии и моющих средств. Полифосфат также обладает свойством связывать растворенное железо, предотвращая тем самым появление желтых разводов на белье во время стирки. По мере использования полифосфат медленно растворяется в воде и при уменьшении его более чем наполовину засыпку необходимо заменить. Воду, очищенную с помощью него можно применять только в технических целях: мыть посуду, стирать белье, принимать душ. Нельзя использовать в качестве питьевой!