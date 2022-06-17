Мультикомпонентная загрузка Гейзер Экотар В 40081 (25 л)
Арт. Ю00000025602
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|засыпка
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Габариты, мм
|570x415x190
- Мультикомпонентная загрузка Экотар В Гейзер 40081 служит фильтрующим материалом для загородных фильтров. Загрузка типа В рекомендована для очистки воды из артезианских скважин.
Преимущества
- Представляет собой смесь гранул ионообменных и сорбционных материалов, которые эффективно очищают воду от растворенного железа (до 15 мг/л), марганца и солей жесткости.
- В результате очистки вода приобретает улучшенные запах, цвет и привкус.
- Возможна регенерация загрузки с использованием поваренной соли.
- Максимальная рабочая температура: 40°C. Объем 25 литров.