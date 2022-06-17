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Мультикомпонентная загрузка Гейзер Экотар В 40081 (25 л)
5.0
2
Найти аналог
Для водяных фильтров
    Мультикомпонентная загрузка Гейзер Экотар В 40081 (25 л)
    Арт. Ю00000025602
    5.0
    2
    Мультикомпонентная загрузка Гейзер Экотар В 40081 (25 л)

      Мультикомпонентная загрузка Гейзер Экотар В 40081 (25 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Ю00000025602
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		засыпка
      Габариты, мм
      		570x415x190
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Мультикомпонентная загрузка Экотар В Гейзер 40081 служит фильтрующим материалом для загородных фильтров. Загрузка типа В рекомендована для очистки воды из артезианских скважин. 

        Преимущества

        • Представляет собой смесь гранул ионообменных и сорбционных материалов, которые эффективно очищают воду от растворенного железа (до 15 мг/л), марганца и солей жесткости.
        • В результате очистки вода приобретает улучшенные запах, цвет и привкус.
        • Возможна регенерация загрузки с использованием поваренной соли.
        • Максимальная рабочая температура: 40°C. Объем 25 литров.