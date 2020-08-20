Счетчик воды Бетар СГВ-15

СГВ-15 Бетар антимагнитный это отличный измерительный прибор для определения количества использованной воды за определенный временной промежуток. Весит менее пятидесяти грамм, легок в монтаже. Устанавливается на трубопровод в соответствии с направлением водного потока, работает при температуре воды от пяти до девяноста градусов Цельсия. Защищен от проникновения пыли и воды, а также воздействия магнита. Обеспечивает точные показания, имеет яркий дисплей с крупными цифрами. СГВ-15 Бетар купить будет отличным решением для домашнего и производственного пользования.

Преимущества водяного счетчика Бетар СГВ-15:

Функционирует при температуре воды от 5 до 90 °C;

Легкий;

Не подвергается воздействию магнитов;

Крупная индикация показаний;

Простой в установке;

Точный;

Долговечный.

Комплектация: