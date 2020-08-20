Счетчик воды Бетар СГВ-15
Арт. X1699212
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Материал корпуса
|пластик, латунь
|
Фланцевое присоединение
|Нет
С этим товаром смотрят
СГВ-15 Бетар антимагнитный это отличный измерительный прибор для определения количества использованной воды за определенный временной промежуток. Весит менее пятидесяти грамм, легок в монтаже. Устанавливается на трубопровод в соответствии с направлением водного потока, работает при температуре воды от пяти до девяноста градусов Цельсия. Защищен от проникновения пыли и воды, а также воздействия магнита. Обеспечивает точные показания, имеет яркий дисплей с крупными цифрами. СГВ-15 Бетар купить будет отличным решением для домашнего и производственного пользования.
Преимущества водяного счетчика Бетар СГВ-15:
- Функционирует при температуре воды от 5 до 90 °C;
- Легкий;
- Не подвергается воздействию магнитов;
- Крупная индикация показаний;
- Простой в установке;
- Точный;
- Долговечный.
Комплектация:
- Счетчик горячей воды;
- Комплект монтажных частей;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.