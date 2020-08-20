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Счетчик воды Бетар СГВ-15
4.2
10
1 090 ₽
1 130 ₽
Счетчики для горячей воды
    Счетчик воды Бетар СГВ-15
    Арт. X1699212
    4.2
    10
    Счетчик воды Бетар СГВ-15
    Счетчик воды Бетар СГВ-15
      Счетчик воды Бетар СГВ-15
      Счетчик воды Бетар СГВ-15

      Счетчик воды Бетар СГВ-15

      • -40 ₽
      1 090 ₽
      1 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1699212
      4.2
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Бетар
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		пластик, латунь
      Фланцевое присоединение
      		Нет
      Все характеристики
      • -40 ₽
      1 090 ₽
      1 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • СГВ-15 Бетар антимагнитный это отличный измерительный прибор для определения количества использованной воды за определенный временной промежуток. Весит менее пятидесяти грамм, легок в монтаже. Устанавливается на трубопровод в соответствии с направлением водного потока, работает при температуре воды от пяти до девяноста градусов Цельсия. Защищен от проникновения пыли и воды, а также воздействия магнита. Обеспечивает точные показания, имеет яркий дисплей с крупными цифрами. СГВ-15 Бетар купить будет отличным решением для домашнего и производственного пользования.

        Преимущества водяного счетчика Бетар СГВ-15:

        • Функционирует при температуре воды от 5 до 90 °C;
        • Легкий;
        • Не подвергается воздействию магнитов;
        • Крупная индикация показаний;
        • Простой в установке;
        • Точный;
        • Долговечный.

        Комплектация:

        • Счетчик горячей воды;
        • Комплект монтажных частей;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.