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Счетчик воды СВ-15 Г
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Счетчики для горячей воды
    Счетчик воды СВ-15 Г
    Арт. X1699238
    Счетчик воды СВ-15 Г

      Счетчик воды СВ-15 Г

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1699238

      Характеристики

      Производитель
      		Бетар
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		110x82x76
      Материал корпуса
      		латунь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Счетчик горячей воды СВ-15Г предназначен для измерения объема потребляемой воды в жилых помещениях (квартирах, частных домах и т.п.). Счетчик горячей воды СВ-15Г является универсальным и может применяться также для учета холодной воды. В случае использования горячеводного счетчика СВ-15-Г на холодной воде межповерочный интервал составляет 6 лет.

        Преимущества

        • Универсальные водосчетчики предназначены для измерения объемного расхода холодной и горячей воды
        • Роликовый счетный механизм
        • Цифровое индикаторное устройство
        • Многополюсные кольцевые магниты в магнитной муфте
        • Магнитная защита от внешнего магнитного поля (антимагнитная защита)
        • Максимальный межповерочный интервал
        • Хромированный латунный корпус
        • Особенности конструкции корпуса водосчетчика исключают возможность протечки
        • Навесная свинцовая пломба исключает возможность незаконных манипуляций с прибором
        • Внешний вид с учетом современных требований
        • Комплект присоединительной арматуры латунный, резьба на штуцере коническая. Гайка имеет «ушки» для пломбировки