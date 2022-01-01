Счетчик воды СВ-15 Г

Преимущества

Универсальные водосчетчики предназначены для измерения объемного расхода холодной и горячей воды

Роликовый счетный механизм

Цифровое индикаторное устройство

Многополюсные кольцевые магниты в магнитной муфте

Магнитная защита от внешнего магнитного поля (антимагнитная защита)

Максимальный межповерочный интервал

Хромированный латунный корпус

Особенности конструкции корпуса водосчетчика исключают возможность протечки

Навесная свинцовая пломба исключает возможность незаконных манипуляций с прибором

Внешний вид с учетом современных требований

Комплект присоединительной арматуры латунный, резьба на штуцере коническая. Гайка имеет «ушки» для пломбировки

Счетчик горячей воды СВ-15Г предназначен для измерения объема потребляемой воды в жилых помещениях (квартирах, частных домах и т.п.). Счетчик горячей воды СВ-15Г является универсальным и может применяться также для учета холодной воды. В случае использования горячеводного счетчика СВ-15-Г на холодной воде межповерочный интервал составляет 6 лет.