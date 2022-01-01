Счетчик воды СВ-15 Г
Арт. X1699238
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|110x82x76
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Материал корпуса
|латунь
- Счетчик горячей воды СВ-15Г предназначен для измерения объема потребляемой воды в жилых помещениях (квартирах, частных домах и т.п.). Счетчик горячей воды СВ-15Г является универсальным и может применяться также для учета холодной воды. В случае использования горячеводного счетчика СВ-15-Г на холодной воде межповерочный интервал составляет 6 лет.
Преимущества
- Универсальные водосчетчики предназначены для измерения объемного расхода холодной и горячей воды
- Роликовый счетный механизм
- Цифровое индикаторное устройство
- Многополюсные кольцевые магниты в магнитной муфте
- Магнитная защита от внешнего магнитного поля (антимагнитная защита)
- Максимальный межповерочный интервал
- Хромированный латунный корпус
- Особенности конструкции корпуса водосчетчика исключают возможность протечки
- Навесная свинцовая пломба исключает возможность незаконных манипуляций с прибором
- Внешний вид с учетом современных требований
- Комплект присоединительной арматуры латунный, резьба на штуцере коническая. Гайка имеет «ушки» для пломбировки