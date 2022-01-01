Арматура трубопроводная
Найдено: 347 товаров
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- 12 609 ₽13 800 ₽
- -1 191 ₽
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- 1 359 ₽1 513 ₽резьба 1", латуньРезьба, дюйм: 1Тип резьбы: наружная/внутренняяМатериал: латунь
- -154 ₽
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- 620 ₽резьба 1/2", латуньРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: наружная/внутренняяМатериал: латунь
- 712 ₽латуньТип резьбы: наружная/внутренняяМатериал: латунь
- 160 ₽резьба 1/2", полипропиленТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: наружная/наружнаяДиаметр трубы, мм: 20Материал: полипропилен
- 6 859 ₽8 600 ₽
- -1 741 ₽
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- 660 ₽латуньТип резьбы: наружная/внутренняяМатериал: латунь
- 17 299 ₽21 000 ₽
- -3 701 ₽
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- 462 ₽463 ₽латуньТип резьбы: наружная/наружнаяМатериал: латунь
- -1 ₽
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- 595 ₽латуньТип резьбы: внутренняя/внутренняяМатериал: латунь
- 966 ₽резьба 1", латуньРезьба, дюйм: 1Материал: латунь
- 2 717 ₽латуньТип резьбы: наружная/внутренняяМатериал: латунь
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- 9 029 ₽17 780 ₽
- -8 751 ₽
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- 1 326 ₽1 472 ₽латуньТип резьбы: внутренняя/внутренняяМатериал: латунь
- -146 ₽
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- 2 083 ₽2 312 ₽латуньТип резьбы: внутренняя/внутренняяМатериал: латунь
- -229 ₽
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить арматура трубопроводная в городе Ярославль по цене от 55 до 19150 рублей. В наличии более 347 наименований. Арматура трубопроводная можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.